Родительская любовь и забота помогает ребенку расти в радости, узнавать окружающий мир легче и проще, забывать о печалях быстрее и не стараться заострять внимание на грусти и тоске.

Если ребенок подвергается плохому воспитанию, не получает должного внимания и находится в семье, где родители тратят время на работу и развлечения, то процесс его становления может стать сложным и тернистым. Он придет к осознанию и обретению нужных ценностей с помощью собственных ошибок и неудач, без поддержки путь окажется долгим, а жизнь может окраситься в серый цвет, принеся с собой хорошую дозу пессимизма. Как вложить в ребенка понятие того, что радость и счастье должны приходить не только по праздникам?

Ребенок напуган

Проявление чувства нормально, если для его возникновения есть причины. Малыш может бояться грозы, пугаться больших собак и просить защитить его от старшеклассников. Но частое проявление страха может говорить о наличии психических проблем - ему сложно адаптироваться в окружающей обстановке и почувствовать спокойствие и умиротворение. Для родителя важным правилом является не нагнетание обстановки и ухудшение эмоционального состояния ребенка, а разгрузка, избавление от ненужных мыслей и оказание поддержки - она поможет забыть о тревоге, ощутить прилив новой энергии. Малыш должен понять, что мама с папой могут прийти на помощь, когда это действительно нужно.

Ребенок расстроился из-за мелочи

С возрастом детям становится присущ максимализм, но в младенчестве они так же могут расстроиться после маленькой неудачи или злегкого ушиба. Ребенок может думать о недостатке внимания и подобным образом показывать родителям - чувствую боль, мне нужно больше ласки и любви. Детская психика восприимчива, и сравнивать ее со взрослой нельзя - любая мелочь или неверное слово могут травмировать ребенка, с особо чувствительными детьми нужно быть предельно аккуратными. Нужно научиться правильно общаться с малышом, вынося его проблемы и расстройства на первый план. Стоит дать понять, что последствия негативных событий могут быть разными, но их принятие и анализ позволяет выбрать нужную сторону и склониться к добру, а не к печали.

Ребенок тревожится и сравнивает себя с друзьями

Тревога может возникнуть перед ответственным событием: утренником, сочинением или проверкой домашнего задания, в правильности выполнения которого он не уверен. Ребенок начинает переживать, дети могут не делиться со взрослыми мыслями и чувствами просто из-за того, что так принято в семье. Позже данный фактор может сказаться на взрослой жизни и возможности строить отношения с людьми - неумение открыться и доверить тайны и взгляды может стоить слишком дорого. При сравнении с другими детьми ребенок начинает видеть минусы и думать об их негативном и сером цвете. Жизнь становится не такой радостной и беспечной, ведь существуют дети лучше. Задача родителей - привить любовь к любому состоянию и вывести возможные плюсы из сложившейся ситуации.

Фото:edinstvennaya.ua

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