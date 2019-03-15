Самым ожидаемым итогом брачного союза между мужчиной и женщиной является общий ребёнок. Но после его рождения мать всецело отдаётся заботе о благополучии любимого чада, отдаляясь в отношениях с супругом.

Пренебрежительное отношение к мужу постепенно разрушает семейные отношения и ведёт к окончательному разладу.

Отец лишается привычных проявлений любви и заботы, превращаясь для жены и ребёнка в источник дохода. Женщина, ставшая матерью, перестаёт замечать, что муж чувствует себя покинутым и нелюбимым. Ей важно, чтобы отец ребёнка относился к новому члену семьи с тем же трепетом, которое проявляет она сама. Супруг, превозмогая нежелание и страх, будет воспитывать и заботиться о нём, чтобы сохранить расположение жены. Только спустя время отец начнёт испытывать к младшему члену семьи тёплые чувства.

Создание изолированной от супруга связи матери и ребёнка приводит к потере авторитета мужа в семье. Роль отца становится настолько незначительной, что жена перестаёт с ним считаться. Если упустить этот момент, отец никогда не сможет стать гарантом уверенности и стабильности для любимого чада.

Воспитание детей - это общий вклад отца и матери. Нельзя преуменьшить роль ни одного из родителей т.к. без одного из них процесс взросления будет однобоким. Любимое чадо без должного воспитания превращается в неприятную личность с завышенными запросами к жизни. Ребёнок в таких случаях остаётся неприспособленным для взрослой жизни, а любящая мать становится единственным источником существования. Чадо принимает это как должное, не пытаясь взять на себя ответственность, стать независимым.

Авторитет отца важен для ребёнка. Неправильно пренебрегать его позицией или пренбрегать точкой зрения. Любимый ребенок - это не вселенная, а часть семьи. И воспитывать его исключительно с женской стороны - большая ошибка. Женщина должна сохранить любовь и уважение мужа, не подавляя супруга как личность.

Если отец ребёнка поддастся влиянию супруги велика вероятность, что он станет безвольной марионеткой. Если муж бросит жену одну с детьми, чтобы уйти от соперничества за внимание с маленькими членами семьи, то общество его осудит. Уход отца из семьи сделает несчастными всех. Супругу надо перетерпеть отсутствие внимания, не теряя чувство собственного достоинства, и не поддаваться искушению бросить семью.

Фото:lady.tut.by

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