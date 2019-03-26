Хотя День влюблённых давно прошёл, ничто не помешает поговорить о любви сейчас. А поговорить есть о чём. Гормон окситоцин, отвечающий за любовь и привязанность к родным, близким, детям и друзьям, не так-то прост: социальная функция гормона оказалась лишь верхушкой айсберга.

Окситоцин - гормон, вырабатываемый гипоталамусом. Так называется участок головного мозга, служащий связующим звеном между нервной и эндокринной системами: он вырабатывает небольшие дозы гормонов, регулирующих деятельность желёз внутренней секреции. Кроме того, гипоталамус отвечает за многие аспекты нашего поведения, например, за чувство голода и насыщения. Среди этих гормонов оказался окситоцин, и, как выяснилось, он также выполняет функцию нейромедиатора - биологически активного вещества, обеспечивающего передачу сигналов между нейронами разных участков мозга. Клетки этих участков должны быть чувствительны к окситоцину, а чувствительность к этому нейромедиатору кодируется определёнными генами. Именно поэтому учёные из Университета Осло стали искать все участки мозга, содержащие такие гены.

По итогам упражнений оказалось, что таких участков много. Уже давно известно, что помимо любви и привязанности окситоцин способен ввести человека в состояние депрессии или вызвать отторжение к людям. Но этот негативный эффект тоже напрямую связан с взаимодействием с другими людьми и не лишает окситоцина звания «социального гормона». А находка учёных из Норвегии это звание пошатнула: в участки мозга, отвечающие за способность к обучению, обоняние, вкус, аппетит, чувство страха и удовольствия от награды также влез наш дорогой окситоцин. И раз уж за аппетит и привязанность отвечает один гормон, путь к сердцу в каком-то роде действительно лежит через желудок.

Получается, что человеческий мозг, хоть он весь и в извилинах, всё равно остаётся непаханым полем для нейробиологов. Нельзя сводить действия гормонов к ограниченному кругу функций - реальность может оказаться намного интересней. Похожий срыв покровов случился, когда выяснилось, что гормон серотонин, отвечающий за ощущение счастья, может вогнать ещё и в депрессию. Также примечателен случай с миндалевидным телом мозга. Как оказалось, оно отвечает не только за чувство страха, но и за удовольствие. Нейробиология движется семимильными шагами, поэтому можно с уверенностью сказать, что эти примеры станут первыми в длиннющем списке открытий. «О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух...»

фото: cna.al

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