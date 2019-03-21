Детские психологии утверждают, что именно до четырех лет ребенок развивает свои навыки, которые потом могут перерасти в таланты или даже стать профессией.

Отчасти это так, но надо не забывать, что помимо талантов, ребенок должен познакомиться с морально-этическими нормами и правилами поведения в обществе. И вот что должен знать и уметь малыш к четырем годам своей жизни.

Вежливость.

К четырем годам малыш обязан уметь просить прощения или благодарить за оказанную помощь. Слова "простите" и "спасибо", должны отпечататься в подсознании малыша. Именно эти выражения и слова в будущем помогут успешно общаться в рабочем коллективе и семье.

Коммуникабельность.

В четыре года ребенок должен уметь заводить друзей и знакомиться с детьми. Задатки общения - это ключ к успеху в будущем. Следует поощрять тягу ребенка к новым знакомствам, а застенчивым детям помогать побороть свои комплексы.

Забота и сострадание.

Ребенок должен понимать, что мир не вертится вокруг него одного. Он должен знать, что и окружающим бывает плохо. Нужно научить его понимать и осознавать, что близкие так же нуждаются в заботе, как и он сам.

Порядок и гигиена.

Ребенок обязан понимать, что от его внешнего вида зависит не только мнение окружающих, но и его здоровье. С раннего детства ребенок должен знать, что чистота тела и порядок в его комнате очень важен. Эти знания формируют правильное развитие личности малыша.

Умение делиться.

Не стоит выхватывать игрушки у своего ребенка и отдавать их другому. Важно научить малыша не бояться поделится. Он должен делать это с радостью. Это тяжелая работа, но она под силу только родителям.

Личное пространство и вещи.

Ребенок должен четко различать свои и чужие вещи. Причем вещи родителей должны быть неприкосновенны. Он также должен знать, что и его вещи никто не тронет без спроса. Важно научить ребенка понимать, что существует личное пространство как у него самого, так и у окружающих.

Откуда появляются деньги.

Ребенок с детства должен знать цену деньгам. К этому хорошо приучает копилка. Можно просто показать ребенку сумму, которую вы берете с собой, и рассказать, на что собираетесь ее потратить. С раннего возраста дайте понять, что невозможно получить все, что хочется.

Фото: pandaland.kz

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