Человек чувствует себя одиноким трижды в жизни
По мнению ученых, в жизни каждого человека существуют возрастные этапы, когда он в полной мере ощущает свою ненужность и чувствует себя одиноким.
Данное исследование было проведено учеными-психологами из университета Сан-Диего.
По их мнению, жизнь, когда человек остро переживает чувство одиночества, разделяется на три этапа: впервые такие ощущения могут возникнуть в 25-30 лет.
В это время начинается переоценка жизненных ценностей и ориентиров. Молодые люди часто приходят к выводу, что окружающие живут совсем иначе и лучше.
Также для этого возраста характерно размышление над уже сделанными ошибками, идет анализ того, насколько правильный сделан выбор жизненныого пути.
Позже, в 50 лет, человек приходит на очередной виток ощущений того, что он одинок. Но в этом случае он чаще размышляет не над ошибками молодости, а над будущим, которое ему кажется далеко не радужным, поскольку впереди его поджидают болезни и завершение жизни.
И последний этап наступает в преклонном возрасте, когда человек достигает 80-летнего возраста. Этот этап характерен депрессивными состояниями, связанными с потерей близких друзей -ровесников.
Кроме того, человека начинает мучить его собственное физическое состояние, слабость, беспомощность и проблемы со здоровьем. Он погружается в мысли, что его жизнь уже фактически прожита и вернуть ничего нельзя.
Фото: shkolazhizni.ru
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