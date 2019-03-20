Учимся выражать родительскую любовь

Воспитание ребенка - долгий процесс, и результаты родительских ошибок могут проявиться с годами.

Психологи советуют мамам и папам раньше задумываться о последствиях слов и дел, ведь в первые месяцы и годы развития ребенка закладываются основы его взаимодействия с миром.

Внимание к ребенку, любовь и забота - три кита, на которых зиждется остальное. Достаточно ли просто любить ребенка? Специалисты утверждают, что нет. Родительскую любовь надо суметь до ребенка донести - чтобы тот чувствовал, что его любят.

Знание приложится позже, как и понимание слов. А когда ребенок мал, для него важны ощущения - прикосновения, тепло, телесный комфорт, родительская ласка.

Психологи называют это «тактильный контакт» и рекомендуют родителям передавать чувства к ребенку через прикосновение. Гладить по руке или по голове, чаще брать малышей на руки, обнимать их.

Хвалить... или не хвалить? Обязательно хвалить, только с умом и по делу. Эмоциональная поддержка и «слова поощрения» важны для формирования уверенности в себе, здоровой самооценки, успешности. Достижения ребенка, даже малые, должны быть отмечены.

Сумел завязать шнурок? Отлично - скоро сможет обуваться и разуваться сам. Не сумел? Похвалите за терпение, которое он демонстрирует на пути к цели.

Научите делить сложную задачу на этапы и двигаться вперед. Поддерживайте малыша, отметьте результат. Не предъявляйте недостижимых требований. Удержитесь от критики, особенно в присутствии других. А чтобы слова поддержки не теряли смысла, соблюдайте меру.

Можно перехвалить - если «бить в барабаны» по каждому пустяку. Такому ребенку будет трудно за пределами семьи, ведь внимание и поддержку чужих людей ему придется именно зарабатывать.

Как проявлять внимание к ребенку?Парадокс - не уделяя ребенку внимания, родители вынуждены уделять ему внимания все больше. Дети совершают плохие поступки, становятся непослушными или вдруг начинают болеть, чтобы родители занялись ими. Для ребенка проще быть наказанным, чем забытым.

Включая ребенку очередной «мультик», чтобы отдохнуть, заняться делом или уткнуться в собственный гаджет, - помните, придет время расплаты. Уделив детям внимание, можно обезопасить их и себя. Привлеките к помощи по хозяйству, делайте что-то вместе, разговаривайте с ребенком, посадите рядом складывать кубики или рисовать. А потом - конечно, можно прочесть сказку, сыграть в настольную игру, вместе отправиться на прогулку.

Можно ли выражать родительскую любовь подарками? В воспитании детей подарки не должны вступать в противоречие с другими проявлениями любви.

Важно, чтобы подарком не откупались. Такое случается, если родители не уделяют ребенку внимания. Движимые чувством вины, они делают подарки чаще или покупают ребенку более дорогие вещи, чем требует его возраст. Но такой подарок всегда будет «горчить». А порой даже усиливать у ребенка чувство, что он забыт и не нужен.

Лучше дарите ребенку радость и любовь. Помогайте узнавать жизнь и осваиваться в ней. Научите преодолевать трудности и поддерживайте на пути к целям. Будьте рядом. Будьте внимательны. Заботьтесь. Ребенок вырастет - с ним вырастет и то, что в него заложили.

Фото:53news.ru

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