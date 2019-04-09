Почему эмпатия нужна и важна

Взаимоотношения людей складываются из множества факторов, позволяющих им открываться и доверять партнеру, искать важные точки соприкосновения. Во время общения человек может почувствовать тепло и отдачу, либо ощутить неприязнь, понять, что слова могут отталкивать и негативно влиять на возможность принимать людей и понимать их мотивы. На данном этапе существует множество способов, позволяющих оценить поведение человека, распознать природу его отношения. Большое внимание приковывают жесты или эмоции, резкие перемены настроения или быстрый уход от темы — человек не изучен до конца, как и его поведение. Но психологи уверяют, что чувство эмпатии важно и нужно развивать несмотря на различные стереотипы и предрассудки. Почему стоит сочувствовать людям и давать им понять — любая проблема или ситуация может разрешиться, если правильно взяться за дело?

Опора и поддержка позволяет не только вывести человека из печали и дать ему поверить в добро, найти повод для позитивного мышления. Помощь окружающего может стать решительным предлогом для избавления от чувства вины, от назойливых взглядов или неодобрительных слов. Когда в жизни происходит что-то печальное или негативное, возникает чувство, что мир рушится. Он же остается на месте, только разрушается представление человека об идеале, о положительном исходе событий. Подобные ситуации часто происходят с детьми — они ждут от мира одного, но натыкаются на его реальность. Эмпатия позволяет не просто ограждаться от мира и принимать его со всеми минусами, но и искать в людях хорошее.

Сопереживание открывает новые стороны и в человеке, желающим быть полезным. Если раньше он искал повод, чтобы сделать что-то хорошее и важное, то теперь его чувство собственного достоинства постоянно дает новые результаты. От его помощи может зависеть жизнь и судьба другого, но он стареется не останавливаться и ищет новые пути для разрешения ситуации. Конечно, эмпатия и реальная помощь — слегка разнящиеся понятия, но их совокупность помогает людям находить ценное в простом, открывать новые миры и не забывать о важности и нужности сострадания.

Эмпатия делает людей лучше, она не лечит или помогает стать друзьями. Но данное проявление чувств показывает, что люди действительно могут быть полезными друг другу не из-за выгоды или других материальных ценностей. Плюсом сочувствия является постоянно пополнение личного банка желаний: в нем могут находиться различные вещи, эмоции, чувства. От положительных его работа ускоряется, негатив замедляет процесс обновления. И каждый человек сам выбирает, как поступить в различных ситуациях. Иногда сопереживания могут дать больше, чем привычные отговорки.

Фото: antalya-vajinismus.com

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