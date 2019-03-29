Техника Фейнмана - это метод запоминания новой информации путем ее одновременного записывания и проговаривания вслух. Таким образом, человек как бы объясняет новый материал воображаемым ученикам.

Во время объяснения материала можно легко выявить недостаточность своих знаний, что позволяет акцентировать собственное обучение.

Два типа знаний

Ричард Фейнман - американский физик, чьи основные достижения лежат в области теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике в 1965 году. Он выделял два типа знаний. Первый тип знаний, основанный на названии. Второй тип - основан на знании. Между ними существует разница. В первом случае мы лишь понимаем название чего-либо, однако не знаем его сути. Обладая знанием второго типа, мы знаем суть.

Исходя из данного положения, Ричард Фейнман создал легкую формулу обучения, состоящую из 4 этапов.

1 этап. Объяснение ребенку

Говоря о сложных вещах, люди часто пользуются профессиональными терминами и сложной лексикой, однако часто они таким образом лишь скрывают собственное незнание. Таким образом, мы обманываем не только окружающих, но и себя.

На первом этапе Фейнман предлагает представить ситуацию, когда нам необходимо объяснить сложные вещи простыми словами. Например, вы хотите объяснить учение Платона 8 летнему ребенку. Конечно, в таком случае вы не будете использовать цитаты из его работ, а постараетесь учитывать ограниченный словарный запас ребенка.

Для начала достаньте чистый лист бумаги и запишите главную тему обучения. Далее запишите все, что вы знаете о предмете изучения. Используйте только те слова, которые способен понять 8 летний человек.

2 этап. Обзор

Во время первого этапа начинаются трудности с объяснением материала. В этот момент все пробелы выходят наружу, таким образом определяется граница знаний.

Зная границы освоенного материала, вы приступаете к повторному обучению, которое восполнит выявившиеся пробелы. Кроме того, зная границы знаний, можно ограничить вероятные ошибки при применении этих знаний на практике. Запишите все позиции, которые требуют изучения, для полного понимания предмета.

3 этап. Упорядочивание и упрощение

На третьем этапе предлагается записать выводы, полученные на первых двух этапах, и структурировать все в один конспект. При записи материала стоит избегать использование профессиональных терминов и жаргона.

Далее следует прочитать вслух итоговый конспект. Если звучит запутанно, то вероятно ваши знания материала еще недостаточно полны.

4 этап. Поделитесь

Данный этап является необязательным, однако, для полной уверенности в своих знаниях, вам стоит рассказать полученный материал настоящим людям.

Техника Фейнмана - это не просто эффективный метод запоминания, но и инструмент, позволяющий по другому взглянуть на предмет изучения.

Фото: wow247.co.uk

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