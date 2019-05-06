Советы для развития силы воли

Неразвитая сила воли — звучит как плохой диагноз, имеющий множество неприятных симптомов. На деле у людей со слабой силой воли имеется множество больных мест и ситуаций, когда не получалось собраться с мыслями, приходилось просто уходить или бросать начатое дело. Невозможно родиться с уверенностью в собственных действиях, но есть множество способов для развития данного умения. Оно нужно в повседневной жизни, помогает человеку в общении с окружающими, делает его более уверенным и собранным. Сила воли будет развиваться постепенно, позволяя следить за различными возможностями организма. Могут начать появляться новые привычки или качества, но он лишь укрепят знания и позволят стать лучше. Что нужно делать, чтобы иметь железную силу воли?

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1. Нужно прислушиваться к телу и его желаниям

Во время усердной работы над собой у человека часто отключается понятие "беречь собственную душу и тело". Он начинает работать намного больше, записывается в спортзал, отказывается от сладкого и ест только правильную пищу. Хороший распорядок дня и правильный план помогает ему жить в привычном режиме, но нужно стараться ускорять темп. После пары недель организм начинает сдавать и человек чувствует — сила воли слишком слабая, чтобы продолжить выполнять расписанные план. Он отказывается от его выполнения и возвращается к мыслям о слабой силе воли. Развитие дальнейших событий зависит от желаний и возможности изменяться. Но специалисты в области психологии уверены, что человек не должен развивать уверенность в собственных действиях с помощью способов, оказывающих негативное влияние на его психику.

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2. Учеба на ошибках

Четкая цель и намеченные результаты — даже при хорошей стратегии действий на пути к мечте могут поджидать множество ошибок и падений. Зачастую они возникают не по вине человека, могут быть последствием неправильного выбора или отхода от плана. Но они всегда позволяют двигаться в нужном направлении, не сбиваться с пути и находиться в нужном состоянии для выполнения важных дел. Многие привыкли думать, что ошибки сбивают человека, сильно воздействуют на сознание, могут помешать развиваться и расти. В определенный момент времени даже самая глупая ошибка может послужить лучшим уроком, чем годы развития силы воли с помощью издевательств над собственной психикой.

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3. Желания — не просто цифры на бумажке

При составлении плана и написании на отдельном листочке целей нужно понимать, что важность данного процесса не в том, чтобы именно написать всё на бумаге, а в том, чтобы прогнать всё в мыслях и позволить сразу начать думать о конкретной модели действия. Люди сталкиваются с слабой силой воли и думают, что общение с листами бумаги поможет им обрести силу. Она будет приходить лишь когда появится умение анализировать нужную информацию таким образом, чтобы она действительно приносила плоды и возможность становиться увереннее и сильнее.

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Фото привью:idntimes.com