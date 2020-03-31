Противное чувство зависти знакомо практически каждому человеку вне зависимости от возраста. Оно может быть безобидным — когда завидуешь, но искренне рад за другого человека и стремишься достичь таких же успехов, или вовсе мимолётным, на несколько минут, пока мысли не перейдут на другую тему.

Но гораздо чаще чувство зависти вызывает злость и раздражение, а порой и способно толкнуть на наносящие вред поступки. Поэтому немаловажно уметь вовремя опознать завистника и по возможности наладить с ним хотя бы нейтральные отношения.

Злословие за спиной

С виду такой человек приветливый и понимающий, всегда хвалит и осыпает комплиментами, и заподозрить его в зависти очень сложно. Но за спиной он уже не такой дружелюбный, а совершенно наоборот — ничего хорошего он не скажет, любые слова и действия выставит в порочащем свете, оболжёт и придумает массу небылиц и сплетен.

Обесценивание достижений

Какой бы высоты вы не добились, завистник скажет, что все результаты невелики и не несут никакой ценности. Особенно они любят при этом сравнить с кем-нибудь другим, восхитившись чужими достижениями, даже если они не столь существенны. Принижать таким образом они обычно начинают в компании близких людей или коллег, даже если до этого хвалили в приватном разговоре. На любые вопросы о том, почему мнение внезапно поменялось, завидующие отвечают, что это всё выдумки, они ничего такого никогда не говорили.

Демонстрация собственных достижений

В присутствии объекта зависти или даже без него, но когда о нём заходит разговор, завистник начинает хвалиться, приукрашая свои успехи и выставляя их в более выгодном свете, пытаясь перевести тему на себя.

Подражание

Крайне неприятная привычка, заключающаяся в буквальном копировании объекта зависти. Он перенимает всё - стиль в одежде, причёску, манеры. В особо тяжёлых случаях он подбирает похожих друзей и даже спутника жизни с тем же именем и внешностью.

Вечное соревнование

В попытках превзойти такие люди из абсолютно любого действия стремятся устроить своеобразный конкурс. Порой такие ситуации доходят до полнейшего абсурда, а сама жертва зависти даже не подозревает об участии в соревновании.

Ваши неудачи его воодушевляют

Завистники могут даже не скрывать, что ваша допущенная ошибка их радует. Они не преминут оповестить о ней каждого нового собеседника, даже если тема разговора совершенно иная. Главное в такой ситуации не показывать расстройство, а лучше упоминать о провале с долей юмора. Это значительно снизит градус удовольствия завистника.

Проявление ненависти

Это, по крайней мере, честная реакция со стороны завидующего, хоть и неприятная, а порой даже кажущаяся беспричинной. Есть и хорошая сторона — люди, открыто проявляющие ненависть и не стесняющиеся об этом говорить, плетут интриги за спиной только если полностью уверены в своей безнаказанности, в ином случае они предпочитают избегать общения. Одни считают себя выше мелочной мести, другие просто понимают, что будут первыми подозреваемыми, если произойдёт неприятность у "противника".