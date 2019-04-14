14 советов для лучшей жизни

Финансист Джон Лефевр прославился вовсе не лекциями по экономики и советами для умножения капитала. Неожиданную славу бизнесмену принес его твиттер, где Джон делился мелкими ежедневными наблюдениями и лайфхаками. Они потрясающе точны и подчас неожиданны, но всегда актуальны. Возьмите их за правила на будущий год - и обязательно отметите, что он стал лучше.

1. Запланируйте сдачу анализов.

2. Сделайте жизнь интереснее: например, выберите любые курсы и запишитесь на них.

3. Больше общайтесь с людьми, взгляды которых вы не понимаете: так вы расширяете кругозор и учитесь слушать и принимать других.

4. Старайтесь больше смеяться - выбирайтесь в большие компании, играйте в массовые игры.

5. Хотя бы раз в неделю устраивайте себе цифровой детокс - обходитесь вовсе без гаджетов. И не берите с собой смартфон в спальню.

6. Не залезайте в смартфон на встречах с друзьями - как только один его достанет, через минуту все оказываются погруженными в виртуальный мир.

7. Отправьтесь в путешествие со своими родителями или в одиночку.

8. Обязательно планируйте хотя бы короткий отпуск: загар невозможно купить, его можно только приобрести.

9. Научитесь рыбачить - это намного дешевле, чем курс у психотерапевта.

10. Достаньте любимый наряд, в котором ходили в молодости, и добейтесь того чтобы снова в него влезть.

11. Злость - пустая трата времени, и никого не волнует, что вы обижаетесь. Поэтому не стоит в это углубляться.

12. Больше фотографируйте, но не себя.

13. Обувь, постельное белье и автопокрышки должны быть дорогими.

14. Будьте добрее - ведь жизнь и так довольно тяжела.

Фото: zdorovoweb.blogspot.com

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