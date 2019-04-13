Как самостоятельно успокоить нервы

Включите музыку и потанцуйте. Лучшим способом восстановить душевное равновесие после напряденного дня или стрессовой ситуации, являются музыка и танцы. Ничего страшного в том, что вы не умеете танцевать, любая двигательная активность пойдет на пользу. В том числе, и пробежка на свежем воздухе или просто прогулка перед сном способны оказать самое благоприятное действие на нервную систему. Не будут лишними и зарядка или же простые физические упражнения. Во время двигательной активности, человеческий мозг вырабатывает нейромедиаторы, отвечающие за снижение тревожности и хорошее настроение. А если регулярно тренироваться, то депрессия не страшна вообще.

Приготовьте чай с медом. Это проверенный способ восстановления не только нервной системы, но и жизненных сил. Чай с медом поистине творит чудеса, успокаивая нервную систему и восстанавливая организм. Можно добавлять в него различные составляющие. Например, хорошо подойдут лепестки мяты или цветы жасмина. Также не лишним будут имбирь и душица, которые славятся своим успокаивающим действием.

Да и обычный стакан воды поможет расслабиться, если пить воду медленно, короткими глотками, делая между ними небольшие паузы. Дело в том, что глотательные движения успокаивают нервную систему, а если употреблять жидкость со сладостями, то это вызовет у вас «гормон счастья».

Сделайте легкий самомассаж. Оптимальным способом снять стресс, является поход к массажисту, который за несколько сеансов способен ослабить нервное напряжение. Однако, данный способ в наше время не по карману многим гражданам. Массаж можно заменить самомассажем, что даст тоже свой эффект. Тщательно подготовьтесь к нему, помойте руки, намажьте их кремом. Начните с плеч, где сосредоточены мышцы. Помассируйте их, помните, постучите по ним. Затем перейдите к массажу головы. Помассируйте виски, а затем уделите внимание голове. Десять минут таких процедур ежедневно сделает вас спокойными, улучшат кровообращение, снимет стресс, нормализует сон, даст заряд бодрости.

Заведите личный дневник. Выплеснуть эмоции и снять частично стресс можно следующим способом: возьмите чистый лист бумаги, ручку и запишите все плохое, что происходило с вами в течение этого дня. После чего, выбросьте бумагу в окно, порвите, сожгите, и настройте себя на то, что вместе с ней исчезнут из вашей жизни сегодняшние проблемы. Как вариант, можно еще завести личный дневник, в который можно записывать весь негатив. Чем больше напишите, тем меньше останется плохого у вас в голове.

Фото: poleznosti.mirtesen.ru

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