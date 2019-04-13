Ребенок постоянно сидит в телефоне: как действовать

Многое так же зависит от основ, заложенных в воспитании, когда мама дает в руки телефон или планшет вместо развивающей игры, а позже жалуется на нездоровое увлечение гаджетами. Постоянные ссоры и споры по поводу телефона не приведут к нормальному исходу событий. Нужно узнать причину и постараться решить всё мирным путем - правильно воспитанный малыш должен понять, почему не стоит проводить всё свободное время со смартфоном в руках.

Если брать за пример ребенка от 8 до 12 лет, то первой причиной, побудившей его постоянно сидеть в телефоне, может стать защита или уход от внешнего мира. Он уже довольно большой, чтобы сидеть рядом с мамой и делиться переживаниями. Но на деле ребенок только начинает формировать собственную точку зрения, старается узнавать новых людей и думать о том, какой прекрасный мир его окружает. В любой ситуации и с любым малышом могут возникнуть проблемы, но не стоит давать ему справляться с ними самостоятельно. Если родитель видит, что его дочь или сын целый день не выходит из дома, а телефон буквально стал лучшим другом, нужно постараться узнать о переживаниях и выступить в роли настоящего родителя, способного сопереживать и поддерживать в трудную минуту.

Но взрослые могут подавать и плохой пример: дети вполне нормально могут воспринять увлечение родителей смартфоном и взять с них пример. В раннем возрасте уже начинает работать система, помогающая отличать где плохо, а где хорошо. Оценивая отношение взрослых и их модель поведения, ребенок думает, что действия по-настоящему хороши и полезны - он берет в руки телефон и начинает играть в игры, смотреть мультики. В сложившейся ситуации нужно проследить за собственным поведением, не дать малышу подумать о первостепенной роли телефона в жизни человека.

Выходов и способов решения существует довольно много, но одно из главных правил - не нужно резко забирать все гаджеты и превращаться в злого родителя. Отношения мигом начнут портиться, а авторитет в глазах ребенка тут же упадет до низшей отметки. В подростковом возрасте многие проблемы решают с помощью игры в компьютер или общения со сверстниками в социальных сетях. Если ему действительно интересно общаться с ребятами или проходить новые игры, не стоит полностью ограничивать выбор, стараться навязать собственное мнение. Возникновение тревожности по поводу постоянного зависания в телефоне поможет побороть разговор по душам, он расскажет о чувствах обоих сторон.

Фото: blog.cincinnatichildrens.org

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