Личность: основные теории в психологии

Часто ли вы задумывались над тем, кто вы есть? Каким вы себя ощущаете? Как можете себя охарактеризовать.

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Психологи довольно давно задались этими сложными по своему объяснению вопросами. Что такое личность, как она формируется, и из чего она состоит. Разные ученые со своими взглядами развивали свои теории по этому поводу. О некоторых психологах и их теориях вы прочитаете ниже.

Гордон Оллпорт

После публикации первого выпуска в 1920-х годах Оллпорт продолжил совершенствовать свою теорию, в которой подчеркивалась важность индивидуальность личности, вместо того, чтобы присоединиться к идее, что каждый вписывается в универсальный набор признаков. Например, Оллпорт предпочел использовать углубленное тематическое исследование человека для разработки профиля личности, вместо того, чтобы кто-то проходил стандартизированный тест. Хотя его работа оставила неизгладимое впечатление, ему не хватало данных, подтверждающих его теорию, и он, как и Карл Роджерс, не разрабатывал показатели для тестирования своих концепций.

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Рэймонд Кэттелл и Ханс Айзенк

Рэймонд Кэттелл, как и большинство других теоретиков характерных черт личности, полагал, что существуют универсальные характеристики, которые применимы ко всем. После некоторой статистической работы в конце 1940-х годов он определил 16 черт — таких как сдержанный / общительный, доверчивый / подозрительный и расслабленный / напряженный — он думал, что изображает ядро ​​личности. Кэттелл думал, что эти черты в целом были стабильными, но он признавал, что настроение людей и их социальные роли также влияли на их поведение. Хотя его теория была более тестируемой, чем другие, 16 переменных сделали анализ сложным. Теория черт Айзенка, которую он начал публиковать в 1947 году, частично совпадает с теорией Кэттелла, но в ней есть пара существенных отличий. Что наиболее важно — он упростил вещи, придумав всего три основные черты: интроверсия / экстраверсия, нейротизм и психотизм. Айзенк также полагал, что биология влияла на определенные черты. Например, он утверждал, что из-за различий в мозге интроверты были более умственно стимулированы, чем экстраверты, и, таким образом, избегали таких действий, как громкие вечеринки, которые их перегружали. В целом, хотя теорию Эйзенка было легче проверить, чем теорию Кэттелла, многие психологи считали, что есть черты, которые не вписываются в рамки теории Айзенка.

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Социально-когнитивная теория

Альберт Бандура и Вальтер Мишель являются сильными "нападающими" этой теории. По словам социально-познавательных подписчиков, мы развиваем наши личностные качества как посредством наших мыслей, так и посредством взаимодействия с нашей социальной средой. В отличие от большинства других систем, социально-когнитивный подход больше интересует то, как мы корректируем наше поведение в различных условиях.

Феноменологический

Карл Роджерс отстаивал эту теорию в середине 20-го века. В отличие от Фрейда, он считал, что наш субъективный, сознательный опыт — наш феноменологический опыт — и наше чувство "я" были ключом к сложившимся чертам личности. Роджерс считал, что наше поведение проистекает из необходимости согласовывать наш повседневный опыт с тем, как мы видим себя. Например, если вы считаете себя вежливым, вы, вероятно, будете вести себя вежливо. Один существенный недостаток его теории: не существует многих научно обоснованных способов измерения и проверки этих ключевых концепций.

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Фото привью: antenax.net