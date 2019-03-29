Кому из нас не хочется, вступив в брак, прожить долгую и счастливую жизнь? Но зачастую наши представления о том, как должно быть, и реальное положение вещей кардинально разнятся. К чему быть готовым, связывая себя узами браками, и на что не стоит рассчитывать?

Муж и жена - одна сатана?

Распространенным является мнение о том, что супруги должны иметь сходные взгляды, смотреть, образно говоря, «в одну сторону». На самом деле это не всегда так. Человек в процессе жизни значительно меняется, и в будущем муж и жена должны быть готовы к дифференциации. Что может быть плохого в том, что, обладая противоположными чертами характера, возлюбленные остаются интересными друг для друга, дополняя и обогащая свой союз? По мнению психологов, не стоит пугаться, если супруг или супруга обнаруживают новые, доселе не виданные черты или интересы. Стоит присмотреться к этим изменениям и постараться их принять. Только такое поведение способно сохранить брак на долгие годы.

Поровну и вместе

Среди влюбленных бытует заблуждение о том, что всё надо делать вместе и делить поровну. Зачастую это приводит к абсурду. По очереди выносить мусор или вместе вставать в 7 утра, даже если для одного в этом нет необходимости - всё это сверхидеи, не имеющие под собой никакой почвы. Брак построен не только на симметрии, но и на асимметрии. И если супруги будут учитывать индивидуальность каждого, эффективность их союза повысится, а партнерам не придется «ломать» себя и чувствовать себя непонятыми и одинокими.

Не закрывать границы

Естественно, что на начальном этапе отношений влюбленным не хочется отходить друг от друга ни на шаг: они стремятся посвящать себя только семье и отношениям с партнером. Но, по мнению психологов, такие отношения не могут быть гармоничными. Замыкаясь в себе, пара аккумулирует агрессию, которая в дальнейшем может вылиться в большую неприятность: болезнь одного из супругов, пищевую, алкогольную или наркотическую зависимость, измены. Гибкость в отношениях позволяет находить время и для общения с друзьями, родственниками, реализации в хобби.

Идеалу нет места в реальности

К сожалению, искусственно созданный ирреальный мир счастливой супружеской жизни не позволяет открыто взглянуть в глаза многочисленным проблемам, которые так или иначе возникают в каждой семейной паре. Всем хочется сохранить влюбленность и остроту ощущений как можно дольше, но рано или поздно они проходят. И здесь наступает момент разочарования в партнере, который уже перестает походить на «принца» или «принцессу», а становится обычным человеком со своими недостатками и привычками. И вот самое главное на этом этапе - не разрушить отношения, а попытаться с примириться с этим «новым» человеком, принять его, сохранив уважение и теплоту чувств. Конечно, проще всего перейти в новые отношения и так, порхая, как бабочка, собирать сливки медового месяца, не задумываясь о прочных и полноценных связях. Отношения - это бесконечное поле для работы обоих супругов. И только совместное желание быть вместе, не терять друг друга позволит преодолеть все разногласия и конфликты.

Фото: ocsmiledental.com

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