Что такое парижский синдром?

Для многих поездка в Париж - это главная романтическая мечта. Люди представляют себе Эйфелеву башню, идеально чистые улицы города, где повсюду пахнет круассанами, а все прохожие всегда приветливы и улыбчивы.

Именно такую пасторальную картину предлагает нам массовая культура о столице Франции. Однако в реальности, как это водится, все совсем не так. Чаще всего приезжающие в Париж туристы вынуждены столкнуться с жестокой действительностью: все в городе торопятся по своим делам, на улицах клубится пыль, а возле Эйфелевой башни к туристам пристают назойливые продавцы сувениров. У многих из тех, кто представлял себе этот город-мечту иначе, даже начиналась депрессия.

Туристы бывают настолько шокированы увиденной картиной, точнее тем, как действительность расходится с их романтическими идеалами, что иногда им даже требуется помощь специалиста. Примечательно, что в основном данная проблема встречается у жителей восточных стран, например, у японцев. Статистика гласит, что в прошлом году более полутора миллиона жителей Китая съездили в Париж, каждый из них тратил примерно двести евро в сутки.

В одном из округов Парижа был построен самый большой «Чайна-таун» в Европе - в нем живут примерно 50 тыс. человек. Помимо китайцев там живут вьетнамцы и мигранты из Лаоса. Китайская диаспора в этой стране составляет примерно 700 тыс. человек.

Дошло даже до того, что в китайском городе Тяньдучэн - с китайского название переводится как «Небесная столица» - недалеко от Гуанчжоу построили настоящую копию Парижа. Там есть даже Эйфелева башня. Известно, что на постройку этого мини-Парижа было потрачено целых 474 миллиона евро.

Вероятно, что причина разочарования заключается в том, что люди мечтают побывать в других культурных условиях, представляя их себе совсем иначе. Европейцы же реагируют на эти разочарования не так остро. Психологи, к которым обращались люди с таким расстройством, придумали для него специальный термин - парижский синдром. Известно, что впервые его ввел в обиход Хироаки Отой, японский психиатр, в конце XX века. Эта идея пришла ему в голову в тот момент, когда он осматривал очередного разочарованного соотечественника, только что прилетевшего из Парижа.

Каждый год этим парижским синдромом «заболевают» десятки туристов, и лишь некоторые возвращаются к нормальному состоянию после осмотра врача и курса профессиональной терапии.

Фото: www.abcfact.ru

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