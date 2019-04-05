Что нельзя делать, чтобы ребенок не вырос нюней

Конечно родители желают помочь и оградить малыша от проблем. Но дело в том, что ограждение от одних проблем порождает новые и более серьезные. Придет день, когда родители не смогут помочь, и неподготовленному человеку будет очень трудно. Иногда тех, кому тяжело самому справляться с испытаниями, называют нюнями. Ну разве такого вы хотите для своего чада? Есть вещи, которые не следует делать за малыша.

Отвечать за ребенка

Мама часто берет на себя роль суфлера, когда ребенок стесняется отвечать на вопросы посторонних. Это дело неблагодарное. Ребенок должен учится общаться, иначе он станет букой. Таким детям очень тяжело приходится в саду или школе. Лучше уж промолчать и со временем ребенок поймет, что отвечать все равно придется.

Решать, что ребенку делать

Не стоит вести ребенка на танцы, только по тому, что мама сама мечтала быть танцовщицей. Нельзя навязывать малышу, что ему делать, и тем более заставлять делать то, что ему не нравится. Просто можно узнать у самого ребенка чего он хочет, и постараться выполнить его желание, даже если оно расходится с маминым.

Вмешиваться в личную жизнь

Лучше с самого начала дать ребенку понять, что родители - его друзья. Только так можно быть в курсе того, кто его окружает и что его беспокоит. Нельзя сходу выяснять, с кем ребенок дружит, и тем более нельзя насильно заставлять показывать личную переписку.

Нельзя навязывать свои вкусы

Увы, но ребенок будет слушать ту музыку, которая будет популярна в его среде. Не стоит навязывать ему то, что нравится родителям. Не стоит заставлять его посещать мероприятия, которые ему не нравятся. Понятно, что мама хочет, чтобы ребенок слушал классику, но так скорее всего не будет.

Выбирать полезные подарки

Нельзя руководствоваться при выборе подарка ребенку его полезностью. Но что вы за люди, если подарите на день рождения новый свитер. Возможно он нужен, но ребенок ждет чуда, а не холодного расчета. Лучше купить желанную игрушку.

Не давать себя обслуживать

Пусть плохо, но дайте малышу причесаться или самостоятельно одеться. Делая это за ребенка, родители экономят время, но мешают самостоятельности. Пусть ребенок старается, а вы, если что, помогите. Даже застегнутая самостоятельно молния - это великая победа для малыша.

Фото: ya-roditel.ru

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