Темы, которые не следует поднимать молодым мамам

Не секрет, что молодые мамы сильно устают. И повседневная рутина может порядком надоесть. Как правило, во время прогулок мамочки охотно знакомятся и обсуждают своих малышей. Но именно тут кроется дьявол. Бывает, что после таких знакомств мамочки предпочитают сменить парк для прогулок, лишь бы не встретить ту, с кем недавно познакомилась. А все потому, что разговоры мамочек можно сравнить с переговорами мафиози, где любое небрежное слово может стать причиной "перестрелки". Поэтому есть ряд правил, соблюдая которые можно прекрасно проводить время в приятном общении.

Достижения

Не у всех деток что-то получается рано. И если всё время хвастаться достижениями своего чада, можно просто обидеть собеседницу. Возможно ее малыш еще не может ходить, а ваш уже бегал в 10 месяцев. Если удивляться и делать круглые глаза, можно внушить человеку, что с его ребенком, что-то не так. Также не стоит бахвалиться тем, что малыш ходит на английский или плавание. У соседки по скамейке попросту может не быть средств для этого. Потому лучше обходить эти темы стороной.

Деньги

Не стоит в разговоре с молодой мамочкой заострять внимание на вещах, если они дешевле ваших. Возможно, что ваши ползунки лучшего качества, но не стоит упрекать за это собеседницу. Или осуждать не очень дорогую коляску. В конце концов - это не ваше дело. А детская площадка не место для хвастовства. Лучше оставить это для театра или ресторана. На площадке существует один закон, где все мамы равны.

Алкоголь

Не стоит падать в обморок, если новая знакомая мамочка закажет в уличном кафе бокал вина. Во-первых, на западе это даже приветствуется, а во-вторых, это личное дело каждого. Вы не вправе учить кого-то, как ему жить. Поэтому, если для вас это неприемлемо, то не пейте. А наживать себе врага из-за такой мелочи, по меньшей мере глупо. Так что не стоит осуждать за это человека ему в лицо.

ГВ

Даже если вы считаете, что искусственники отстают в развитии, не надо сообщать об этом мамочке в лицо. У нее могут быть проблемы со здоровьем или просто не быть молока. Эта не та тема, которую стоит поднимать. Тем более не стоит давать советы по прикорму. Дети индивидуальны и ваш совет может не подойти другому малышу. Тем более не стоит изображать всезнайку. Поверьте, даже у вас могут быть проблемы. А вообще просто не говорите людям то, чего не хотел бы слышать сами.

Фото: ru.delfi.lt

Читайте также:

Кота постирай, белье покорми или как чудят молодые мамы

"Молодая мама" в 40 лет

Самые очаровательные звездные мамы

Цыганка из Румынии стала бабушкой в 23 года