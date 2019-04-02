Что такое незакрытый гештальт, и как его закрыть?

Сегодня очень часто можно услышать фразу «я наконец-то закрыл свой гештальт». Это понятие не всегда правильно понимается и уместно используется. Попробуем разобраться, что такое гештальт и зачем его надо закрывать.

Гештальт - это...

Так называют определённое событие, которое осталось незавершенным, особенно это характерно для какого-то жгучего желания, оставшегося неудовлетворенным. В связи с этим человек испытывает дискомфорт, теряет контроль над ситуацией, страдает от негативных последствий незавершенного гештальта. Отношения между людьми, профессиональный путь человека, творческая реализация - во всех этих сферах возможно такое явление, как незакрытый гештальт.

Как проявляется незакрытый гештальт

В психологии гештальт рассматривается как целостность, цикл, характеризующийся завершенностью. По мнению ученых, гештальты представляют нормальную психику здорового человека и являются некой точкой отсчета, так называемой структурной единицей. Человек всегда стремится к гармонии, ощущению целостности, поэтому незавершенные гештальты негативно влияют на него, не позволяют чувствовать удовлетворение. Внешне это проявляется в раздражительности, беспокойном состоянии, тревоге, причины которых нелегко распознать. Самые сложные незакрытые гештальты уходят корнями в детство: это может быть всё, что угодно, начиная от неприятных эмоций и заканчивая незаконченным разговором. Зачастую без помощи психолога человеку сложно разобраться и осознать гештальты, оставшиеся незавершёнными.

В чем опасность

Незавершенный гештальт требует большого количества энергии, а главное, эмоционально истощает человека, который чувствует себя усталым и раздражительным. В отношениях с окружающими могут наблюдаться конфликты, исчезает возможность адекватной оценки себя. Особенно часто незакрытые гештальты наблюдаются после психологических травм, трагедий, когда организм стремится защитить психику от удара. В этом случае гештальт не только остается открытым, но и отрицательно влияет на дальнейшие поступки и самочувствие людей.

Потеря близких, участие в страшных катастрофах может привести человека в состояние ступора, когда он отстраняется от произошедших событий, стирает из памяти детали. Но в этот период как раз и происходит формирование гештальта: в будущем эти непроработанные переживания будут сказываться на психическом состоянии.

Как закрыть гештальт

Есть множество способов закрыть незавершенный гештальт. Проще всего закрыть гештальт, выполнив то или иное незавершенное дело. Это касается самых элементарных бытовых проблем. То, что касается любовных и семейных отношений, закрыть уже сложнее, но всё-таки возможно, благодаря искреннему, открытому разговору. Кроме того, можно попытаться исключить эмоциональную реакцию на те или иные события. Особую группу составляют забытые гештальты. Понять причину беспокойства поможет рисование, позволяющее обозначить образ или ситуацию, с которой связан дискомфорт.

Очень эффективным методом становится и литературное творчество. Закрыть гештальт можно, моделируя различные варианты сюжета и концовки. В случае с трагедиями и психологическими травмами лучше обратиться к специалисту.

Фото: naujienos.alfa.lt

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