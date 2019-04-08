Как помочь ученикам настроиться на работу

Педагоги часто жалуются на плохое поведение учеников во время уроков, на неподходящую для обучения атмосферу. Если сказать проще, им становится непросто справиться с напором, исходящим от детей, направить его в правильную сторону. Но главной ошибкой является построение определенной модели поведения: ее должен придерживаться каждый ученик, желающий находиться на занятиях. Не стоит забывать об особенностях и сложностях, последние часто могут возникать у подростков. Коллектив давит, не получается собраться и выполнить задание - дети начинают чувствовать отрешенность и одиночество в толпе. Задача учителя состоит не только в создании подходящей обстановки и хорошей дисциплины в классе, но и в возможности принятия разных точек зрения. Если ученики действительно начинают неуважительно относиться к педагогу, ему лучше напрямую узнать причину их подобного отношения. Дети могут быть недовольны или обижены, нужно уметь налаживать контакт.

Не стоит забывать о том, что важно задавать вопросы и выслушивать различные ответы и предложения. На слова учителя ребята могут задавать ответные вопросы, их пространство для мечтаний не должно ограничиваться стандартным ответом. В школе все привыкли, что учитель главный, поэтому он имеет право указывать ученикам или говорить о правильности ответа. Роль преподавателя не всегда определяется правильно. Если хочется, чтобы процесс обучения был не просто скучным и иногда вовсе неинтересным, нужно довериться детям и дать им почувствовать свободу. Не следует ругать ребенка за многочисленные вопросы, с помощью них он учится правильно понимать суть. Хуже, если дети не задают вопросов, а говорят, что всё понятно. В подобных случаях дети не понимают и половины материала.

Учитель или репетитор, действительно желающий дать полезные знания для ребенка, должен давать ему стимул для действия. Часто можно встретить картину, как преподаватель просто следует плану от Министерства образования и не старается найти других подходов. Многие из учителей понимают, что детям нужно разнообразие. Без него они начинают забывать важность и нужность обучения. Поэтому стоит предлагать не менее интересные курсы или просмотр обучающих видео для лучшего понимания определенной темы. Ученикам, имеющим особый интерес, будет важно поучаствовать в олимпиадах или конкурсах. И учитель может стать помощником в принятии решения.

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