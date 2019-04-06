Признаки проблем с доверием

1. Нет уверенности в происходящем

Любовь довольно сложно обрести без доверия, но многие девушки продолжают сталкиваться с данным феноменом. Они в первый же день знакомства признаются в чувствах, но слишком часто страдают от неуверенности в надобности данных взаимоотношений. На проблемы с доверием может повлиять низкая самооценка. Девушки не могут поверить в то, что партнер выбрал именно их, что история любви действительно настоящая. Поэтому при появлении ощущения, что вокруг один обман и светлых чувств точно нет, стоит сначала разобраться с собственными страхами.

2. В разговорах нет места важным деталям

Человек начинает доверять, когда он видит ответную реакцию, его настоящее желание быть рядом и помогать в различных ситуациях. При отсутствии обратной реакции начинает просыпаться желание узнавать больше о жизни партнера, если он сам не хочет рассказывать о важном, делиться сокровенным. Большая любовь может пережить разные ситуации и вновь подарить обеим сторонам счастье, но постоянные разговоры без упоминая важных деталей делают только хуже. Девушка начинает видеть в молодом человеке того, кто не хочет понимать и слушать. Он не старается открыться, когда замечает ответный холод. Различные эмоции, плохие дни и огромный спектр чувств - нужно стараться искать выходы из различных ситуаций, чтобы быть действительно счастливым человеком.

3. Неизвестность приносит чувство страха

Игнорирование звонков или отказ от очередного предложения о прогулке - в голове сразу начинают появляться странные мысли, а нить доверия постепенно истончается. Но гораздо сильнее пугает неизвестность, приносящая еще более странные домыслы. В ней, как и в тихом человеке, может скрываться слишком много неизведанного и необычного. Страх перед будущим может зависеть от личных переживаний или проблем, возникших в взаимоотношениях. От него стоит избавляться так же с помощью настоящих и искренних разговоров, приносящих в душу спокойствие и умиротворение.

Фото: la-woman.ru

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