Эффект бумеранга в психологии

«Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе» - золотое правило нравственности. В психологии это правило распространяется не только на взаимоотношения людей, но и на самочувствие самого человека: например, многие говорят, что помощь другим, благотворительность или волонтёрство заставляют их чувствовать себя лучше и счастливее. Однако оказалось, что золотое правило ещё глубже, чем предполагалось: специалисты из Университета Науки и Техники Штата Айова выяснили, что даже простое пожелание хорошего может оказать такое же положительное воздействие на наше настроение.

Что люди делают, когда хотят выйти из стрессового состояния? Общаются с друзьями, гуляют, занимаются своим любимым делом, и в целом, пытаются всячески отвлечься. И хотя в большинстве случаях стресс был напрямую или косвенно вызван людьми, их словами или действиями, взаимодействие с незнакомцами может благотворно сказаться на психическом самочувствии.

Например, немецкие учёные из Университета Любека выяснили, что щедрость делает человека счастливее. Они изучили активность двух зон в мозге у 48 добровольцах. Они интересовались височно-теменной областью, где зарождались альтруизм и вщедрость, и полосатым телом, где активировался процесс счастья. Людей разделили на две группы, одна распространяла свои щедрые поступки на других, а вторая группа - на самих себя. Мозговую активность изучали в течение 4 недель с помощью МРТ.

В результате выяснилось, что первая группа была более «щедрой»: она тратила на других больше, чем на себя. Вторая группа предпочитала экономить на себе. Первая группа испытывала больше счастливых моментов, чем вторая. Но при этом и «себялюбцы» также испытывали удовлетворение от покупок и счастье. Как отмечают специалисты, разница уровня счастья в обеих группах не была столь значительна. То есть увеличение щедрого поведения сопутствовало увеличению счастья, независимо от цели щедрости и её «размеров».

Американские специалисты пошли дальше: они связали добрые пожелания и ощущение счастья. Учёные попросили 3 группы студентов прогуляться по территории кампуса. Первая группа должна была в течение 12 минут гулять по кампусу и думать: «Я хочу, чтобы этот человек был счастлив». Вторая группа должна была думать: «Могу ли я поделиться с этим человеком своим счастьем /радостью/ и т.д.» Последняя группа должна была думать: «Я живу лучше этих людей». До прогулки всех участников протестировали на уровень их тревоги, стресса, эмпатии и счастья.

Итоги этой двенадцатиминутной прогулки были очевидны. Первая группа испытывала более высокие уровни сочувствия и счастья, а также более низкие уровни беспокойства.

Вторая группа также испытывала повышенный уровень заботы и связи между участниками, хотя и не такой высокий, как в первой группе.

Дела в последней группе никак не изменились. Настроение их было такое же, как и в начале прогулки. Всё потому, что в этой группе практиковалось социальное сравнение - стратегия конкуренции. Она связана со стрессом, тревогой и депрессией, поскольку включается функция выживания.

Вот и получается, что даже двенадцатиминутная практика желания счастья другим людям может благотворно сказаться и на вас.

Фото: vipprof.ru

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