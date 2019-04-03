Причины мозговой деградации

Сегодня огромному количеству людей свойственно жаловаться на проблемы с запоминанием, концентрацией внимания, памятью и сосредоточенностью.

Причем жалобы поступают не только от пожилых людей, которых нормально испытывать подобные симптомы в связи с возрастом и старением, а большее всего - от молодых людей и среднего возраста. Причем даже работникам умственного и высококвалифицированного труда это свойственно.

Часто врачи прописывают препараты для активации мозговой деятельности, не вникая в суть и причины проблемы. Иногда среди факторов, снижающих внимание и процессы мышления, называют плохую экологию, стрессы и общее нервное напряжение. Однако это далеко не первопричины.

В чeм пpичинa нарушений работы мозга?

Причина кроется в переизбытке информации, которая нас окружает. Информационный шум и количество новостей, которые поступают ежедневно, воспринимаются нами без осмысления, иногда ради лайка или просто чтобы переслать интересную статью или заметку другу. Мы постоянно находимся на связи, это бич современного общества. Но не вся информация полезна, напряженный от информационного мусора мозг пытается ухватить, запомнить, проанализировать огромный объем сведений и попросту не справляется.

Согласно статистике еще в 2008 году пользователи читали в интернете 20% текста, как правило, избегая крупных текстов. В настоящий момент исследования говорят, что даже интересные статьи и обзоры не прочитываются, а бегло пролистываются. Часто останавливаясь на заголовке, вводном абзаце, далее выхватывая пару слов или строк из середины текста и заканчивая последними предложениями. Потому сейчас так популярны тексты - пирамиды: вначале излагается основная мысль с уменьшением пользы к концу текста. Обязательным для привлечения читателя является выделение ключевых слов, одна мысль - один абзац.

Интернет вызывает зависимость, почти как наркотики. Сидят люди в сети, просто листают картинки (как быстро стал популярным инстаграм), ставят лайки и пересылают друзьям и коллегам. Времени на прочтение, осознание нет вообще.

Длинные посты даются сложно, их просто не читают. Авторы выпускают короткие статьи. Однако прочтение коротких статей не успевает «раскрутить» мозг, заставить его работать в полную силу. Получается замкнутый круг. И поголовное отупение.

После одного или нескольких дней серфинга по просторам интернета мозг не может сосредоточиться на прочтении обычной, пусть даже несложной и интересной книги.

Интернет - это источник низкопробной информации, не несущей никакой культурной ценности. Из-за постоянного подключения к сети падают такие навыки как осмысление информации, воображение, анализ.

Люди зависимы от мнения толпы, друзей в сети, ищут известности и одобрения в социальных сетях. Вырабатывается зависимость, потому что человек без связи, без телефона или планшета чувствует себя психологически дискомфортно.

Выход - разгрузка мозга, переключение от информационного интернет-мусора на бумажные книги и серьезные классические произведения. Нужно научить мозг заново думать, воспринимать полноценную информацию, анализировать, осмысливать.

Пробуйте отказаться от телефона или ограничивайте время общения, в том числе, в социальных сетях. Прекратите постоянно просматривать ленты новостей и листать картинки. Никакие таблетки и активаторы мозговой деятельности не помогут вернуть мозг к его полноценной деятельности, только ваши собственные усилия и работа над собой.

Фото: healthclinicweb.com

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