4 правила счастливых отношений

Много ли нужно человеку для счастья? Ответ на этот вопрос ищут уже долгое время, но к единому мнению никак прийти не могут. А вот счастливые пары следуют всего четырем правилам, которые позволяют им испытывать радость и счастье от отношений. Ними они делятся с нашими читателями.

Будьте искренними.

Как-то один из поэтов сказал замечательную фразу о том, что любовь похожа на растение. Она или растет и цветет, или вянет, чахнет, умирает. С этим трудно поспорить. Для того, чтобы любовь все время царила в ваших отношениях, будьте искренними с ней и друг другом. Всегда говорите своей второй половинке о своих желаниях, чувствах, делитесь планами на будущее. Партнер должен морально ощущать, что он нужен вам. Не стесняйтесь хвалить его по любому поводу, ведь доброе слово, как известно, даже кошке приятно.

Любить - это дарить часть себя.

На что похожа любовь? Многие утверждают, что на бумеранг, который всегда возвращается. То есть, чем больше вы даете партнеру любви, тем больше вернется ее от него. Если же возврата не происходит, то не стоит убиваться, просто это не ваш человек. Но, любовь может вернуться от другого, с которым у вас будут отношения в будущем. Помните всегда о том, что запас любви у вас неограниченный, а это значит, ее можно дарить каждый раз много. Не ждите, что вас кто-то полюбит первым, любите сами.

Прикосновение.

Психологи считают, что прикосновение - это одно из самых сильных проявлений любви. Оно укрепляет взаимоотношения партнеров, делает их более интимными. Возьмите себе за правило на прогулках брать свою вторую половину за руку, почаще прикасаться к ней, обнимать, целовать, делая все это без сексуального подтекста. Прикосновения еще полезны в плане здоровья. При них снижается уровень стрессовых гормонов, нервная система расслабляется, а иммунная улучшается. Поднимается настроение, а эмоциональное состояние находится на высоте.

Если мы любим кого-то, нужно дать ему свободу.

Любой человек нуждается в личном пространстве. Иногда ведь хочется побыть наедине со своими мыслями в полном одиночестве. Партнеры, которые любят друг друга, всегда предоставляют полную свободу второй половинке, уважая ее индивидуальность. Опытные партнеры, долгое время состоящие в браке, утверждают, что чем больше свободы дать человеку, тем ближе он будет к вам. Если вы кого-то любите, то всегда уважайте его желания и потребности.

Фото: new.romanticcollection.ru

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