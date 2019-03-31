Многие родители не могут смириться, что малыш постоянно находится в вымышленных вселенных, говорит с персонажами. Они считают, что настоящая жизнь и реальность буквально не являются для ребенка важными. Врачи уверены, что такие миры действительно важны для подрастающего малыша - они не только развивают воображение, но и помогают нацелиться на творческий успех, показать настоящие желания и поставить важные цели на ближайшее будущее.

Причины, по которым ребенок не играет с воображением

Слишком сильная занятость может стать причиной отсутствия времени и желания для придумывания собственных миров в голове. Малыш нацелен на хороший балл по математике, старается усердно заниматься футболом и не забывает выполнять домашние обязанности. Загруженность не только постепенно отнимает множество сил, но и не дает ребенку возможности для настоящего детства. Он ощущает себя взрослым, не думает о сказках или ярких мирах, в голове остаются лишь формулы и важные даты с именами.

Отвлекать внимание и выступать в роли отдельной вселенной может обычный телефон, в нем современные дети проводят большое количество времени, забывая о прогулках с друзьями и привычных радостях счастливого детства. Век технологий позволил сильно продвинуться во многих разработках, жизнь людей стала гораздо лучше и автоматизированнее, но их зависимость от большинства гаджетов не позволяет здраво судить о важности телефона в жизни человека. Ребенок может проводить время с телефоном, но он не должен заменять ему игры, друзей и родителей.

Как помочь ребенку в поиске новых миров

Чтобы малыш почувствовал присутствие необычного в привычной жизни, нужно постараться искать креатив в привычных вещах. Подъем с постели может стать настоящим приключением, если включить фантазию и придумать интересные игры. Ребенок не должен привыкать к тому, что любое утро должно начинать по расписанию( хотя распорядок обязательно должен быть), нужно попробовать дать ему свободу и сказать о различных видах завтрака, увлекательных считалках или песнях. Не стоит ограничивать желания посмотреть фантастический фильм или прочитать фэнтези вместо привычного рассказа о любви. Отражение ценностей можно найти во многих произведениях, а главное - в них ребенок начнет искать вдохновения для создания собственной вселенной.

Фото: pinme.ru

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