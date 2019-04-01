Гороскоп удачи на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака

От удачи в нашей жизни зависит многое, если не все. Что приготовили небесные светила каждому зодиакальному знаку, можно узнать из гороскопа удачи на эту неделю.

Овен. Этому знаку в начале апреля везет во всем подряд. Не отвернется от него и удача в эти первые семь апрельских дней. На нее овны могут рассчитывать 2, 4, 7 числа. На эти дни нужно планировать все самые главные дела и встречи.

Телец. Представители этого знака будут подвержены на этой неделе различным испытаниям, которые они обязаны с честью пройти. Фортуна не будет к ним сильно благосклонна, разве что 3 апреля она может помочь Тельцам во многих делах.

Близнецы. Сложный период будет и в жизни Близнецов. Им полностью придется полагаться на собственные силы, не рассчитывая на благосклонность удачи, которая отвернется от них на целых семь дней.

Рак. Кому повезет, так это Ракам, которые испытают все прелести жизни, при минимальных капиталовложениях. Не покинет их везение и в делах амурных. Особенно популярны у противоположного пола Раки будут 5 и 7 апреля.

Лев. Черная полоса в жизни Льва никак не завершится. Эта неделя не принесет никаких изменений, львы по-прежнему вынуждены будут надеяться только на себе, не рассчитывая на покровительство небесных светил.

Дева. Апрель для представителей этого знака начнется удачно, они воплотят в жизни давно задуманный проект. А поможет им в этом Фортуна, которая будет благосклонна к ним большую часть недели - 3, 5, 6 и 7 апреля. Эти дни будут самыми плодотворными.

Весы. Не обойдет стороной удача и Весы, которые в период со 2 по 5 апреля могут браться за любое дело, и везде им повезет. Благосклонное влияние планет сподвигнет представителей данного знака еще и на любовные приключения.

Скорпион. А вот у Скорпионов с удачей что-то на этой неделе не заладится. Она будет совсем нечастым гостем в их жизни, заскочив всего на один денек - 4 апреля. Что успеет взять от жизни Скорпион в четверг, то у него и останется. Остальные дни не принесут вообще никаких хороших новостей. Впрочем, плохих особо тоже не будет.

Стрелец. Рожденные под знаком Стрельца могут рассчитывать на Фортуну в среду и пятницу. Именно 3 и 5 апреля они могут получить шанс на то, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Грех ним не воспользоваться.

Козерог. Удача побалует на этой неделе вечно ноющих Козерогов. Им будет предоставлена возможность кардинально изменить ситуацию в жизни. Вот только захотят ли они воспользоваться таким подарком судьбы? Впрочем, все в их руках и голове.

Водолей. В жизни этого знака будет очень много экстрима, поэтому удача понадобится Водолеям обязательно. Она будет с этим знаком 2 и 6 апреля, следовательно, все самое важное они должны запланировать на вторник и субботу.

Рыбы. Не повезет больше всех в эту семидневку Рыбам, которые из-за своей наивности и доверчивости могут потерять финансы. Удача отвернется, придется надеяться только на собственную проницательность и интуицию.

Фото: khaskhabar.com