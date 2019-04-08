Гороскоп удачи на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака

Принесет ли вам наступившая неделя удачу, можно узнать из нашего еженедельного гороскопа.

Овен. Семь наступивших дней будут переменчивыми и непредсказуемыми. На удачу следует рассчитывать только с пятницы, а до этого придется полагаться только на свои силы.

Телец. Ваши дела идут неважно, но Фортуна не торопится к вам на помощь. Эта неделя не будет слишком удачной, но на пару фартовых деньков вы можете рассчитывать. Повезет вам в делах 11, а в личной жизни 13 апреля.

Близнецы. Планеты расположены так, что лишь раз в неделю вам повезет. Причем повезет крупно, когда вы выиграете значительную сумму в лотерею 14 апреля.

Рак. На этой неделе удача обойдет стороной Раков. Расстраиваться по этому поводу не нужно, просто проведите эти семь дней в полном уединении и проанализируйте ситуацию

Лев. Продолжается неудачная полоса и у Львов, которые позабыли уже о том, когда же сталкивались с удачей лицом к лицу. Пора что-то менять в своей жизни.

Дева. Любимцами Фортуны окажутся на этой неделе Девы, которым везение будет сопутствовать во всех начинаниях. Самые удачные дни — 10, 11. 13 апреля.

Весы. Представителям этого знака также трижды повезет на эти семь дней. Даты тоже известны — 9, 12. 14 числа принесут прибыль в карман и счастье в душу.

Скорпион. Если не везет. Так не везет во всем сразу. Будьте готовы к потере работы и вслед за этим любимого человека, который был с вами исключительно из-за денег.

Стрелец. Удачными для этого знака окажутся 11. 13 и 14 апреля. В эти дни везение будет играть самое главное значение при покупках тех вещей, на которые вы давно уже положили глаз. Все они придутся вам по душе.

Козерог. Забудьте про удачу до окончания наступившей неделе. Трудно сказать, почему она так немилостлива к вам, но удача ходит возле вас кругами, а приблизиться так и не рискнет.

Водолей. В целом, вас ждет удачная неделя. В личной жизни повезет 12 апреля, в рабочих моментах успех будет сопутствовать 11 и 14 числа. Остальные дни хоть и не принесут хороших вестей, но и провальными тоже не окажутся.

Рыбы. Фортуна не обделит вас своим вниманием в нечетные числа семидневки — 9, 11, 13 апреля, когда принесет на своих крыльях неожиданное денежное вознаграждение, в виде наследства. Поблагодарите ее за это.

Фото: yn. am