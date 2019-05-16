Учёные видят причины хронической усталости в генетике

Появилось новое исследование, которое предполагает, что некоторые из нас, возможно, просто родились с физической и психологической склонностью к усталости.





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Исследователи из Эдинбургского университета проанализировали генетический состав 111 749 человек, которые указали, что чувствовали себя уставшими за две недели до того, как были собраны образцы для британского биобанка. Они обнаружили генетическую связь между теми, кто сообщил об усталости, и теми, кто склонен к диабету, шизофрении, высокому холестерину или ожирению. "Это повышает вероятность генетической связи между усталостью и уязвимостью к физиологическому стрессу", — сказала команда во главе с профессором Яном Дири. Тем не менее, исследователи также заявили, что различия в усталости, о которых сообщают сами люди, могут объясняться скорее причинами окружающей среды, чем генетическими факторами. Поэтому то, как мы живем и что происходит с нами, имеет первостепенное значение.

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И значение наших "отношений" с дневным светом становится все более очевидным. На протяжении десятилетий нам говорили, что важно сохранять привычки и спать. Теперь, исследования подтвердили важность части мозга, называемой супрахиазматическим ядром (SCN), группой клеток в гипоталамусе, которая реагирует на световые сигналы, поступающие от глаза. Когда свет светит, супрахиазматическое ядро посылает сообщения другим частям мозга, чтобы они выделяли гормоны, которые заставляют нас чувствовать себя бодрыми, а когда темно, он сигнализирует о выбросе гормонов, которые заставляют нас чувствовать сонливость, например, мелатонин.

Если наши привычки регулярны, наш мозг приспосабливается к выпуску гормонов в нужное время. Если этого не произойдет, мы окажемся в постоянном конфликте с нашим естественным циркадным ритмом. Синий имитирующий дневной свет, излучаемый экранами компьютеров и смартфонами, может еще больше сбить с толку нашу сеть супрахиазматического ядра, особенно если мы используем наши экраны ночью. Наш мозг обманут, думая, что сегодня день, когда его нет, и мы в конечном итоге чувствуем себя бодрыми, когда на самом деле нам хочется спать, поэтому мы не можем так хорошо выспаться ночью.

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Общественный и научный интерес все больше растет к использованию так называемых "хронобиотических агентов" для регулировки биологических часов, чтобы человек мог противостоять проблемам, связанным со сном, усталостью и аффективным расстройством. Исследования, посвященные изучению такого утверждения как, уменьшает ли прием таблеток, содержащих мелатонин, усталость, неоднозначны, и врачи предостерегают от чрезмерного употребления данной добавки. Но некоторые новые типы антидепрессантов, такие как агомелатин, работают, регулируя циркадные ритмы, и есть свидетельства того, что они улучшают дневное функционирование человека и уменьшают усталость.

Некоторые из нас устают по самым простым причинам, но не знают об этом, говорит профессор Джулия Ньютон. Она видит сотни пациентов в своей клинике, специализирующейся на состоянии усталости у людей в Ньюкасле, и для многих причина почти очевидна. "Удивительно, как много людей не связывают свою дневную усталость с плохим ночным сном", — говорит она. "Иногда это просто вопрос возможности высыпаться. Люди, как правило, просто продолжают делать то, что они всегда делали, и не отдыхают должным образом.

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"Люди удивляются, когда я прошу их вести дневник активности, а затем я спрашиваю: "Ну, а когда ты на самом деле отдыхаешь"? И они говорят: "Я отдыхаю здесь, когда я на Фейсбуке". И я должна сказать им, извините, но это не отдых.

"Мы в обществе, будто на беговой дорожке. Мы все толкаемся, толкаемся, толкаемся. И иногда это просто не может продолжаться длительное время, быть конструктивным действием в физическом и моральном планах".

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Фото: 5psy. ru