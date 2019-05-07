Смартфоны в школе: стоит ли запрещать

Телефоны уже давно стали частью человека: они помогают работать, ходить за покупками, следить за фигурой и покупать билеты на самолет. Пользуются ими не только взрослые, привыкшие к постоянному потоку технологий и быстрому развитию инноваций. В школах можно встретить детей, разбирающихся в технологическом мире гораздо лучше любых взрослых и получивших образование людей. Наличие телефона уже не является отличительной чертой, как это было восемь — десять лет назад.

Малыш с гаджетом в школе был самым популярным, к нему домой ходили друзья даже с соседних школ. Время прошло, а дети начали настолько сильно дружить с телефонами, что не могут расставаться с ними даже во время уроков! Существуют страны, где нельзя пользоваться ими вовремя процесса обучения — может последовать сильное наказание. В России не существует ограничений, но учителя всячески стараются бороться с данной проблемой. Может, нужно лишь пойти навстречу ребятам?

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Борьба и строгие правила могут быть хороши для тотального порядка, но отношения в подобном коллективе с похожей атмосферой будут угнетать и преподавателя, и детей. Нужно постараться придумать способы, помогающие адаптировать телефоны для процесса учебы. Можно предложить ребятам скачать полезные приложения для обучения и получения более глубоких знаний о предмете. В интернете можно найти множество игр или посидеть в социальной сети, но от полезностей отказываться не стоит. Дети должны сами проявлять интерес к учебе и стараться больше узнать о полезных функциях телефона. Приложения можно использовать на интерактивных уроках, устраивать в них викторины или проверять полученные знания, выбрав рубрику "тест". Не стоит отказываться от технологий, если они полезны и важны.

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За границей существуют специальные дни, когда школьники отказываются от использования телефона в стенах школы. Они общаются с друзьями, начинают внимательнее слушать на уроках и могут даже забыть о непрочитанных сообщениях. Данный способ можно назвать частичным и лояльным ограничениям, ребята чувствуют свою зависимость от гаджета и начинают задумываться от важности его значения в жизни. Половина для без телефона многим дается слишком сложно, нужно стараться постепенно уменьшать время, проведенное в интернете или за игрой.

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Не стоит выступать против смартфона, когда он особенно нужен для выполнения различных заданий. Во многих школах появляются новые поколения не только детей, но и преподавателей. Они придумывают множество способов, чтобы сделать процесс получения знания как можно радостнее — ребенок должен забыть о скуке, ему должно нравиться в школе и на уроках. Для этого существует множество интересных заданий, помогающих оценивать потенциал ученика и следить за его воображением, умением контактировать с окружающими и остальными важными вещами, влияющими на социализацию ребенка. Можно разрешить пользовать телефонами, если они действительно будут выполнять нужную роль. Для остального существуют игрушки.

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Фото привью: womanadvice. ru