Как помочь ребенку справиться со стеснением

Отвод глаз в сторону, покраснение щек или появление скованности в действиях — признаки стеснения, не позволяющего нормально общаться с окружающими. В детстве многие дети не сталкиваются с подобными изменениями, могут спокойно вести себя в обществе и не бояться искать новые темы для разговоров. Когда стеснение начинает работать, малыш буквально хочет провалиться сквозь землю, у него появляется желание сбежать или спрятаться за спину родителей. Но они просто говорят: "Не стесняйся, веди себя нормально!" Сложно справиться с волнением или стеснением, когда окружающие не могут нормально воспринимать подобную особенность в поведении человека. Стеснение — это не плохо или странно, явление вполне нормально, его можно встретить довольно частою. Но родители не всегда могут нормально оценивать ситуацию и стараться помочь ребенку преодолеть стеснение.

Малыш может иметь высокую чувствительность нервной системы, из-за этого ему тяжело переносить громкие звуки, смотреть на яркий свет. Похожие ощущения у таких детей вызывает общение с большим количеством людей, нахождение в компании, где много и громко говорят. Так причиной может являться отсутствие навыков, позволяющих вступать в взаимодействие с людьми. Неприятный случай или обидное слово — после него малыш может перестать испытывать желание, двигающее его вперед на пути к крепкому общению. Ребенок может долго адаптироваться, оценивать окружающую обстановку и людей, живущих в ней. Ему довольно сложно сразу начать общение с каждым, а стеснение мешает еще больше. Родители могут ограничивать детей, а сами говорить им о нужности избавления от стеснительности. Мама с папой просто ставят высокие требования: все может начинаться со школы. Малыш продолжает жить в похожем ритме и боится попробовать нормально общаться, ведь ожидания могут не оправдаться.

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Чтобы начать бороться со стеснением у ребенка, нужно понять причину. Если она связана с психикой, то лучше обратиться к специалисту. Он поможет ребенку быстро найти нужные веревочки, за которые следует держаться во время разговоров. Если причина иная, следует начать использовать специальные приемы. Нужно показать ребенку, что общение между людьми не всегда токсично, они не желают зла, не станут смеяться или странно шутить. Ему постоянно может быть больно из-за неспособности выйти из данного круга, но родители обязательно должны помочь. Нужно сразу забыть о принуждении к посещению людных мест, различных вечеринок или праздников. Родителю следует постараться стать примером, начать иначе относиться к общению и времени, проведенном с малышом вместе. В магазинах сейчас продаются интересные истории для детей, позволяющие на наглядных примерах рассказывать о поведении и воспитании. Лучше начать именно с них, а позже переходить на практику. Так же нужно забыть о сравнении его с другими, обида будет постепенно накапливаться, а взаимоотношения могут испортиться. Просто доверьтесь малышу, выслушайте его до самого конца.

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