Почему экскурсии по музеям могут быть полезнее обычных уроков

Во всех школах есть множество дисциплин, связанных с вычислениями, логикой, техникой, но найти образовательное учреждение, где соотношение искусствоведческих дисциплин с привычными техническими будет одинаково, довольно сложно.

Дети учат различные теоремы, применяют на практике законы и решают задачи. Но большинство из них всё же понимает — без искусства и его различных проявлений жизнь нельзя назвать полной. Оно помогает человеку раскрываться, видеть неожиданное в привычном, учить историю и становиться её частью. Сейчас начинают вновь создаваться специальные клубы любителей искусства во всех его проявлениях. Они ходят в школу, готовят домашнее задание, но не забывают просвещаться и искать прелесть в живописи, театральном искусстве. Даже хождение по музеям для детей может стать настоящей увлекательной историей, которая сможет подарить множество знаний и незабываемых эмоций.

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В школе дают мало знаний об интересующем предмете

Как говорилось ранее, школьная программа не позволяет делать большой уклон в сторону искусства. Ребята могут начать чувствовать тягу в нему на уроках музыки или рисования, литература часто приносит в их жизнь настоящую любовь к творчеству. Но большая загруженность, дополнительные занятия и различные кружки буквально не дают узнать больше о той или иной картине, сходить на спектакль. Клубы юных искусствоведов как раз организуются для популяризации искусства и всех его форм. Школьники не просто стараются узнавать новое, они приводят с собой друзей, рассказывают о пользе проведения подобных мероприятий. И часто обычная экскурсия по музею приносит больше знаний, чем школьный урок.

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Искусство нужно каждому

Даже исследования говорят о том, что человек с любовью к техническим наукам может вынести пользу из искусства. Оно помогает пробуждать в человеке скрытые таланты, учит прекрасному и показывает, как можно умело использовать собственные возможности. При посещении музея многие сталкиваются с чувством скуки, ребятам становится неинтересно и все сразу понимают — они технари. Но любовь к скульптурам или картинам может приходить не сразу. Часто ребенку нужно время, чтобы раскрыть в себе определенное желание идти в музей по собственному желанию. Школьникам довольно сложно ориентироваться в музеях из-за незнания истории искусств. После получения основных знаний из этой дисциплины ребята обычно охотнее идут на встречу с новым и прекрасным.

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Музей не отвлекает от учебы, он мотивирует

Когда подростки, пришедшие в музей, сталкиваются с незнанием определенных периодов, разных художников, их творчества, им часто становится не по себе. Человек, желающий развиваться и расти, узнавать больше об искусстве, к следующему походу в музей будет знать гораздо больше. У школьников не так много свободного времени для подготовки к таким походам, но зато они могут проделывать это на уроках, стараясь уговорить учителя снова посетить музей, сходить в театр, галерею искусств.

Фото: clutch. ua