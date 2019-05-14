Как излечиться от безнадежной любви

Любовным страданиям посвящены романы и стихи классиков, мелодрамы, но в реальной жизни любая женщина мечтает, чтобы это высокое чувство было источником счастья и гармонии. Если влюбленность оказалась безнадежной, советы психологов помогут от нее избавиться.

Разница между зависимостью и любовью

"Не могу без него жить", "мне плохо без него" — эти фразы наводят на мысль, что с любовными отношениями не все в порядке. Это симптомы скорее не любви, а любовной зависимости.

Между ними проходит тонкая линия, которую можно незаметно перейти. Для любовной зависимости подходит определение "с этим мужчиной плохо, но расстаться нет сил". Поставить точный диагноз мешают взгляды на любовь, как на страдания. Считается, что если женщина не мучилась, не жертвовала ради любимого, то вроде бы и не любила.

Читайте также: Несчастная любовь, или Если безумие затянулось

В романсах и сонетах очень часто под видом любви речь идет о зависимости. Авторы исходят из того, что если в личных отношениях двух людей все хорошо, то это выглядит скучно для окружающих. А на сумасшедшие страсти и страдания спрос всегда высок, поэтому их воспринимают как норму.

Дефицит любви в детстве

Если в детстве ребенок не понял, что любовь бывает просто так и родители своим поведением показывали, что ее нужно заслужить, то став взрослым он будет также стараться стать любимым. Если все старания оказались тщетными, человек стремится утроить свои усилия.

В итоге женщина не в состоянии избавиться от безнадежных отношений. Она ошибочно считает, что если похудеет, научится готовить вкусный борщ, станет более мягкой, то все наладится.

Читайте также: Тайм-аут спасет самые безнадежные отношения

Склонность к переживаниям

Есть личности, которые считают, что только сильные эмоции являются подлинными. Спокойные отношения воспринимаются как скучные и не настоящие.

Недоступный мужчина

Избранник может даже не подозревать, что является источником женских страданий или напротив, все видит и осознанно ее использует. Суть в том, что любимый способствует воплощению привычного сценария, когда любовь нужно заслужить.

Эти причины пробуждают в женщине детские переживания. Созависимые взрослые стараются вести себя как дети, когда пытались найти ключик к сердцу родителей: "Мама, не уходи! Люби меня, иначе я пропаду без тебя!" Но если в детстве зависимые отношения являются нормой, то для взрослых людей это иллюзорные страхи. Другое дело, что победить их очень сложно.

Читайте также: Любовь: чувство или болезнь? ВОЗ поставила любви диагноз и назвала симптомы

Как избавиться от любовной зависимости

Чтобы из этой ситуации выйти победителем, нужно поставить под сомнение три главных фрагмента фразы "Мама, не уходи, я без тебя не могу".

"Уходи" — это прощание с объектом зависимости. Нужно расстаться с надеждой, что запертая дверь откроется, и там встретят с распростертыми объятиями. Для этого нужно дать объяснение на вопрос: "Почему я считаю, что у нас есть перспективы счастливых отношений?" В этом случае поможет взгляд со стороны. Если мужчина все выходные и праздники проводит в другом месте, то с ним необходимо порвать отношения.

Фраза "Я без тебя могу" — это попытка создать опору под ногами. Одно из сомнительных преимуществ любовной зависимости — это шанс переложить ответственность за свою жизнь на другого человека. Поэтому очень важно вновь учиться твердо стоять на ногах и самостоятельно принимать решения: "Я сама могу организовать свой досуг" — и так далее. Когда наступает осознание того, что можно самостоятельно жить, то нет нужды хвататься за другого человека.

Читайте также: Соцсети: 10 опасностей для любви

Необходимо провести коррекцию обожаемого образа с помощью фразы: "Ты не мама. И даже не прекрасный принц". Чтобы избавиться от зависимости, необходимо ликвидировать иллюзию, что с любимым хорошо. Так ли это на самом деле? Если женщина боится сказать лишнее слово, иначе любимый ее не правильно поймет. Если она постоянно подавляет эмоции, то ничего хорошего в этом нет.

Есть смысл нарисовать детальный портрет своего избранника — его привычки, увлечения, отношение к животным. Наверняка найдутся черты, которые не вызывают восхищения. Чем более реальным становится образ, тем бледнее выглядят детские комплексы. И даже кажется удивительным, почему этот человек стал смыслом жизни. В таком случае будет легче снять корону с мнимого идеала.

Читайте также: Одержимость любовью ведет за решетку

Фото: rostduha.ru