Причины послеродовой депрессии у отцов
Отцовская послеродовая депрессия более коварна, чем у матерей. Ее частота является самой низкой после рождения ребенка, возможно, из-за минимального участия в уходе за ребенком в это время, в дополнение к чувству любви и гордости, связанным с рождением ребенка. Менее 5 процентов отцов находятся в депрессии во время беременности или через 3 месяца после рождения ребенка. Тем не менее, некоторые исследования показывают, что более 23 процентов из них находятся в депрессии через год после рождения ребенка. Напротив, другие исследования показывают, что депрессия возникает во время беременности и после этого остается на более или менее устойчивом уровне.
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Возможные причины
Многие исследования показывают, что отсутствие поддержки со стороны женщины-партнера связано с более высоким риском отцовской депрессии. Это может быть связано с неспособностью вернуться к уровням сексуальной активности до беременности, послеродовой депрессииматери и повышенным стрессом.
Факторы риска могут быть классифицированы как:
Биологические факторы риска
Уровень многих гормонов, в том числе половых гормонов, тестостерона и эстрогена, гормона стресса кортизола и связывающих гормонов, таких как вазопрессин и пролактин, колеблется в послеродовом периоде. Это может способствовать риску развития ПРД. Снижение уровня тестостерона помогает развить более низкий уровень агрессии и большую связь между отцом и младенцем, вызывая более высокую заботливую реакцию у отцов.
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Факторы экологического риска
Наличие депрессии у матери напрямую связано с увеличением частоты депрессий у отцов через 6 недель после родов. Это наиболее тесно связанный фактор риска у мужчин, чьи жены страдают от послеродовой депрессии.
Другие факторы включают в себя:
- Необходимость зарабатывать больше, чтобы обеспечить нового ребенка и, возможно, депрессивную или больную жену
- Недостаток сна
- Потеря свободного времени для отдыха, семейных свиданий и налаживания отношений с партнером
- Стресс от необходимости ухаживать за больными или суетливыми детьми
- Страх непреднамеренного вреда ребенку
- Страх за здоровье ребенка
- Недостаток социальной поддержки
- Недостаток ноу-хау в уходе за ребенком
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Личные или связанные с отношениями факторы риска
- Сексуальное расстройство из-за драматических изменений в жизненной фазе, усталости и меньшего сексуального интереса со стороны партнера, отсутствия ранней близости из-за занятости или других препятствий и, возможно, необходимости приспосабливаться к присутствию родственников на короткое время или длительный период.
- Медленное установление связи с ребенком.
- Чувство негатива по отношению к ребенку за нарушение качества отношений между мужем и женой.
- Чувство пренебрежения со стороны партнера.
- Отец может испытывать ревность из-за того, что мать проводит слишком много времени с ребенком.
- Отсутствие положительной обратной связи от ребенка.
- Чувство неадекватности как мужчины, особенно если мать слабая или подавленная.
- Отсутствие хорошего примера для подражания, связанного со слабым знанием родительских навыков.
- Другие сопутствующие заболевания, такие как обсессивно-компульсивное расстройство или чувство повышенной тревоги за ребенка.
- Усталость, нервозность и раздражительность в первые дни отцовства.
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Фото: womo. ua