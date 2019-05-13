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Причины послеродовой депрессии у отцов

Отцовская постнатальная депрессия — реальная, но недиагностированная форма расстройства, которая может быть связана с мужским нежеланием говорить о своих чувствах, признавать неудачу в их предполагаемой роли отцов или мужей, а также с отсутствием поддержки со стороны близких.

Отцовская послеродовая депрессия более коварна, чем у матерей. Ее частота является самой низкой после рождения ребенка, возможно, из-за минимального участия в уходе за ребенком в это время, в дополнение к чувству любви и гордости, связанным с рождением ребенка. Менее 5 процентов отцов находятся в депрессии во время беременности или через 3 месяца после рождения ребенка. Тем не менее, некоторые исследования показывают, что более 23 процентов из них находятся в депрессии через год после рождения ребенка. Напротив, другие исследования показывают, что депрессия возникает во время беременности и после этого остается на более или менее устойчивом уровне.

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Возможные причины

Многие исследования показывают, что отсутствие поддержки со стороны женщины-партнера связано с более высоким риском отцовской депрессии. Это может быть связано с неспособностью вернуться к уровням сексуальной активности до беременности, послеродовой депрессииматери и повышенным стрессом.

Факторы риска могут быть классифицированы как:

Биологические факторы риска

Уровень многих гормонов, в том числе половых гормонов, тестостерона и эстрогена, гормона стресса кортизола и связывающих гормонов, таких как вазопрессин и пролактин, колеблется в послеродовом периоде. Это может способствовать риску развития ПРД. Снижение уровня тестостерона помогает развить более низкий уровень агрессии и большую связь между отцом и младенцем, вызывая более высокую заботливую реакцию у отцов.

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Факторы экологического риска

Наличие депрессии у матери напрямую связано с увеличением частоты депрессий у отцов через 6 недель после родов. Это наиболее тесно связанный фактор риска у мужчин, чьи жены страдают от послеродовой депрессии.

Другие факторы включают в себя:

  • Необходимость зарабатывать больше, чтобы обеспечить нового ребенка и, возможно, депрессивную или больную жену
  • Недостаток сна
  • Потеря свободного времени для отдыха, семейных свиданий и налаживания отношений с партнером
  • Стресс от необходимости ухаживать за больными или суетливыми детьми
  • Страх непреднамеренного вреда ребенку
  • Страх за здоровье ребенка
  • Недостаток социальной поддержки
  • Недостаток ноу-хау в уходе за ребенком

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Личные или связанные с отношениями факторы риска

  • Сексуальное расстройство из-за драматических изменений в жизненной фазе, усталости и меньшего сексуального интереса со стороны партнера, отсутствия ранней близости из-за занятости или других препятствий и, возможно, необходимости приспосабливаться к присутствию родственников на короткое время или длительный период.
  • Медленное установление связи с ребенком.
  • Чувство негатива по отношению к ребенку за нарушение качества отношений между мужем и женой.
  • Чувство пренебрежения со стороны партнера.
  • Отец может испытывать ревность из-за того, что мать проводит слишком много времени с ребенком.
  • Отсутствие положительной обратной связи от ребенка.
  • Чувство неадекватности как мужчины, особенно если мать слабая или подавленная.
  • Отсутствие хорошего примера для подражания, связанного со слабым знанием родительских навыков.
  • Другие сопутствующие заболевания, такие как обсессивно-компульсивное расстройство или чувство повышенной тревоги за ребенка.
  • Усталость, нервозность и раздражительность в первые дни отцовства.

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Фото: womo. ua