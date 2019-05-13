Причины послеродовой депрессии у отцов

Отцовская постнатальная депрессия — реальная, но недиагностированная форма расстройства, которая может быть связана с мужским нежеланием говорить о своих чувствах, признавать неудачу в их предполагаемой роли отцов или мужей, а также с отсутствием поддержки со стороны близких.

Отцовская послеродовая депрессия более коварна, чем у матерей. Ее частота является самой низкой после рождения ребенка, возможно, из-за минимального участия в уходе за ребенком в это время, в дополнение к чувству любви и гордости, связанным с рождением ребенка. Менее 5 процентов отцов находятся в депрессии во время беременности или через 3 месяца после рождения ребенка. Тем не менее, некоторые исследования показывают, что более 23 процентов из них находятся в депрессии через год после рождения ребенка. Напротив, другие исследования показывают, что депрессия возникает во время беременности и после этого остается на более или менее устойчивом уровне.

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Возможные причины

Многие исследования показывают, что отсутствие поддержки со стороны женщины-партнера связано с более высоким риском отцовской депрессии. Это может быть связано с неспособностью вернуться к уровням сексуальной активности до беременности, послеродовой депрессииматери и повышенным стрессом.

Факторы риска могут быть классифицированы как:

Биологические факторы риска

Уровень многих гормонов, в том числе половых гормонов, тестостерона и эстрогена, гормона стресса кортизола и связывающих гормонов, таких как вазопрессин и пролактин, колеблется в послеродовом периоде. Это может способствовать риску развития ПРД. Снижение уровня тестостерона помогает развить более низкий уровень агрессии и большую связь между отцом и младенцем, вызывая более высокую заботливую реакцию у отцов.

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Факторы экологического риска

Наличие депрессии у матери напрямую связано с увеличением частоты депрессий у отцов через 6 недель после родов. Это наиболее тесно связанный фактор риска у мужчин, чьи жены страдают от послеродовой депрессии.

Другие факторы включают в себя:

Необходимость зарабатывать больше, чтобы обеспечить нового ребенка и, возможно, депрессивную или больную жену

Недостаток сна

Потеря свободного времени для отдыха, семейных свиданий и налаживания отношений с партнером

Стресс от необходимости ухаживать за больными или суетливыми детьми

Страх непреднамеренного вреда ребенку

Страх за здоровье ребенка

Недостаток социальной поддержки

Недостаток ноу-хау в уходе за ребенком

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Личные или связанные с отношениями факторы риска

Сексуальное расстройство из-за драматических изменений в жизненной фазе, усталости и меньшего сексуального интереса со стороны партнера, отсутствия ранней близости из-за занятости или других препятствий и, возможно, необходимости приспосабливаться к присутствию родственников на короткое время или длительный период.

Медленное установление связи с ребенком.

Чувство негатива по отношению к ребенку за нарушение качества отношений между мужем и женой.

Чувство пренебрежения со стороны партнера.

Отец может испытывать ревность из-за того, что мать проводит слишком много времени с ребенком.

Отсутствие положительной обратной связи от ребенка.

Чувство неадекватности как мужчины, особенно если мать слабая или подавленная.

Отсутствие хорошего примера для подражания, связанного со слабым знанием родительских навыков.

Другие сопутствующие заболевания, такие как обсессивно-компульсивное расстройство или чувство повышенной тревоги за ребенка.

Усталость, нервозность и раздражительность в первые дни отцовства.

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Фото: womo. ua