Признаки того, что человека нужно спасать от депрессии

Депрессию признали болезнью не так давно. Многие люди до сих пор не понимают всей серьезности заболевания, либо просто не верят в его существование. Большинство заболевших людей пытаются просто не замечать своего состояния и не сообщают о нем другим. Своевременную помощь таким людям оказать бывает слишком сложно. Поэтому приведем примеры человеческого поведения, которые могут свидетельствовать о депрессивном состоянии.

1. У многих депрессия ассоциируется с неухоженными людьми, которые не покидают пределы своей комнаты и ни с кем не общаются. Такое суждение не совсем верно и слишком примитивно. Очень часто по человеку почти невозможно понять, что он в депрессии. Он скрывает свое состояние под маской вечной жизнерадостности, но чувствует себя совсем не лучше того, у кого "все симптомы на лицо".

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2. Часто побочным эффектом депрессивного состояния является хроническая усталость. Человек будет весь день спать или просто лежать без дела, но при этом чувствовать себя очень уставшим. Он может даже не понимать суть своей проблемы и начать корить себя за вечную лень. Еще хуже, когда другие люди упрекают его из-за лени. Состояние больного станет только ухудшаться.

3. Зачастую депрессивные люди становятся крайне раздражительными. Человек перестает испытывать понимание и терпение, ведь он очень устал. Ему приходится поддерживать постоянные аспекты своей жизни, пытаясь при этом справиться с заболеванием. Поэтому не стремитесь сразу обижаться на кого-то, если он вам нагрубил или накричал. Присмотритесь к человеку получше. Возможно, именно вы поспособствуете началу его лечения.

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4. Еще один признак состояния депрессии — заторможенность в общении. Зачастую, заболевший человек перестает чувствовать какие-либо эмоции, поэтому ему сложно кого-то понимать, сочувствовать, радоваться и сопереживать. Остается только чувство раздражения и грусти. Иногда эмоции возвращаются на время ремиссии, но не факт, что заболевание окончательно отступило.

5. Если горячо чем-то увлеченный человек перестает уделять время любимому занятию, это может свидетельствовать о депрессии. Ему становится сложно получать удовольствие, ведь человек истощен умственно и физически.

6. Депрессия может проявляться и в физическом плане, например, в расстройстве питания. Человек начинает либо слишком много есть, либо наоборот — почти что отказывается от еды. В первом случае проблемы буквально заедаются, отчего человек получает недолгое чувство радости. Во втором случае депрессия просто не дает человеку поесть, напрочь отбивая аппетит.

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Фото: novate. ru