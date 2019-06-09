Как определить, достоин ли человек стать вашим мужем

Многие девушки и женщины грезят о замужестве. Большинство из них, дождавшись долгожданного предложения, просто теряют рассудок и сразу дают согласие на брак.

Но не стоит забывать, что важен не сам факт замужества.

Обращать внимание нужно на качества будущего мужа и его отношение к вам. Поэтому, отвечая на предложении руки и сердца «я подумаю», действительно подумайте, достойный ли человек вам попался. Поговорим об основных критериях, которые положительно характеризуют вашего избранника.

1. Очень важно, если человек способен говорить с вами на любые темы, а особенно сложные. Если вы замечаете, что партнер избегает непростых разговоров, о нем стоит забыть. Недостаток общения и плохое взаимопонимание приведут к дальнейшим разочарованиям. Все проблемы важно вовремя обсуждать и искать решения. Ваш избранник должен понимать, что избегание трудностей к хорошему не приведет.

2. Будущий супруг всегда должен быть рядом в трудную минуту. Помните, что поведение близких людей в сложных ситуациях может многие о них рассказать. Если ваш спутник находится рядом только тогда, когда у вас все хорошо, задумайтесь, стоит ли продолжать подобные отношения. Трудные времена переживать нужно вместе, помогая друг другу и поддерживая.

3. Избранник должен хорошо относиться не только к вам, но и ко всем женщинам. Понаблюдайте за тем, как он общается с мамой или сестрой. Если вы заметите грубость, хамство или безразличие со стороны будущего мужа, то это может сигнализировать о том, что в будущем такая манера общения перейдет и на вас.

4.Ваш избранник должен заботиться о том, чтобы в вашей семье не было финансовых проблем. Партнер должен понимать, что в перспективе вы станете воспитывать ребенка, а на нем будет финансовое обеспечение ваших

нужд. Если же вы решите сами обеспечивать семью, то партер должен быть готов заняться заботами о будущем ребенке.

5. Избранник не должен бросаться пустыми словами, не выполняя обещаний. Только действиями можно доказать серьезность намерений и готовность к браку.

6. Психологическая устойчивость - важная черта, которая должна быть присуща будущему избраннику. Его позиция по отношению к своей жизни, к вам и к другим людям должна быть стойкой и непоколебимой. Человек, у которого «семь пятниц на неделе», вряд ли подойдет для крепкого и долгого союза.

7. Будущий муж должен не просто говорить, что любит вас, но и доказывать это действиями. Вы должны чувствовать себя желанной и любимой в браке. Подметьте то, как часто ваш партнер делает вам маленькие сюрпризы, проявляет заботу и волнуется за вас. Если всё ограничивается лишь красивыми словами, задумайтесь, достоин ли человек стать вашим законным мужем.

Подводя итоги, стоит сказать, что подобные качества должны быть присущи не только вашему партнеру, но и вам. Помните, что получая любовь и заботу, вы непременно должны отдавать её взамен. Именно это и является залогом долгих и счастливых отношений.

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