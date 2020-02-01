Как сохранить отношения надолго
Улучшаем отношения
Совместные планы на будущее
Речь идет о том, чтобы постоянно «сверяться» в установленных планах друг друга.
Практически все проблемы, возникающие в отношениях, берут свое начало из нехватки разговоров и озвучивания своих целей и задач партнеру.
Чтобы иметь счастливое будущее, о нем необходимо говорить. При этом разговоры предполагают мягкость и уважительное отношение к мнению и желаниям своей второй половинки.
Быть смешным - это неплохо
Многие не могут позволить себе быть смешным, забавным и нелепым, поскольку страшатся того, что о них могут подумать другие люди.
Однако нет причин скрываться от родного и близкого человека.
Если отношения построены на понимании и добродушных улыбках, у них намного больше шансов остаться столь же крепкими и в будущем.
Игры
Играть с партнером можно и нужно, ведь это очень сильно сближает людей и дарит им много совместных положительных эмоций.
Можно просто подурачиться, а можно найти себе по-настоящему увлекательное занятие, будь то игра в теннис, совместное творчество, прогулки на велосипедах и так далее.
Мечты и надежды
Не все в этом мире под силу человеку, по крайней мере - не сразу.
Однако это не значит, что о своих мечтах, пускай и кажущихся недосягаемыми, не стоит думать и говорить. Особенно это касается тех требований, которые напрямую зависят от партнера.
- Не нужно ожидать, что он сумеет прочитать ваши мысли и сделать то, чего вы хотели.
- Желания и требования необходимо спокойно озвучивать.
- Если же они остаются неуслышанными, то стоит искать причину подобного поведения не только в партнере, но и в самих себе.
Стареть - это тоже неплохо
Некоторые люди, особенно молодые, страшатся того неизведанного, что несет им некая абстрактная «старость».
В парах этот страх часто бывает совместным. Людям неприятно представлять себя спустя энное количество лет.
Однако существует огромная разница между тем, чтобы «стареть» и тем, чтобы «взрослеть».
Переход из одного возраста в другой - это не конец жизни, а ее прекрасное продолжение, и необходимо научиться смотреть этому страху в глаза, не отворачиваясь.
В любом возрасте можно наслаждаться жизнью и заниматься тем, что хочется и нравится, все зависит лишь от внутреннего восприятия.
Фото: soulpost.ru