Как сохранить отношения надолго

В отношениях с любимым человеком, равно как и со всеми другими, работают определенные правила и негласные законы.

У каждой пары они могут быть свои, похожие или нет на остальные, однако некоторые общие принципы полезно знать каждому, чтобы пользоваться ими на благо своего семейного счастье.

Улучшаем отношения

Совместные планы на будущее

Речь идет о том, чтобы постоянно «сверяться» в установленных планах друг друга.

Практически все проблемы, возникающие в отношениях, берут свое начало из нехватки разговоров и озвучивания своих целей и задач партнеру.

Чтобы иметь счастливое будущее, о нем необходимо говорить. При этом разговоры предполагают мягкость и уважительное отношение к мнению и желаниям своей второй половинки.

Быть смешным - это неплохо

Многие не могут позволить себе быть смешным, забавным и нелепым, поскольку страшатся того, что о них могут подумать другие люди.

Однако нет причин скрываться от родного и близкого человека.

Если отношения построены на понимании и добродушных улыбках, у них намного больше шансов остаться столь же крепкими и в будущем.

Игры

Играть с партнером можно и нужно, ведь это очень сильно сближает людей и дарит им много совместных положительных эмоций.

Можно просто подурачиться, а можно найти себе по-настоящему увлекательное занятие, будь то игра в теннис, совместное творчество, прогулки на велосипедах и так далее.

Мечты и надежды

Не все в этом мире под силу человеку, по крайней мере - не сразу.

Однако это не значит, что о своих мечтах, пускай и кажущихся недосягаемыми, не стоит думать и говорить. Особенно это касается тех требований, которые напрямую зависят от партнера.

Не нужно ожидать, что он сумеет прочитать ваши мысли и сделать то, чего вы хотели.

Желания и требования необходимо спокойно озвучивать.

Если же они остаются неуслышанными, то стоит искать причину подобного поведения не только в партнере, но и в самих себе.

Стареть - это тоже неплохо

Некоторые люди, особенно молодые, страшатся того неизведанного, что несет им некая абстрактная «старость».

В парах этот страх часто бывает совместным. Людям неприятно представлять себя спустя энное количество лет.

Однако существует огромная разница между тем, чтобы «стареть» и тем, чтобы «взрослеть».

Переход из одного возраста в другой - это не конец жизни, а ее прекрасное продолжение, и необходимо научиться смотреть этому страху в глаза, не отворачиваясь.

В любом возрасте можно наслаждаться жизнью и заниматься тем, что хочется и нравится, все зависит лишь от внутреннего восприятия.

Фото: soulpost.ru