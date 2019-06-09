Как стать другом повзрослевшим детям

Зачастую, становясь взрослыми, люди не могут наладить отношения с собственными родителями. Общение сводится к недопониманию, ссорам и упрекам. Многие не видят путей решения проблемы и просто дистанцируются от родителей, порой переезжая в другие города и даже страны. Но бегство не решает самой проблемы.

Чего хотят родители

Стоит разобраться в причинах возникновения таких ситуаций. Родители часто ведут себя по отношению к повзрослевшим детям, руководствуясь самыми лучшими, по их мнению, побуждениями. В процессе взросления ребенка многие родители не отделяют себя от него и пытаются спроецировать на ребенка свои качества, стремления и желания. Не разобравшись, чего хочет сам ребенок. Любые проявления детской индивидуальности воспринимаются родителями несерьезно и гасятся в зародыше. Ребенок оказывается в полной власти родителей. С годами контроль не ослабевает, и родители по привычке продолжают безгранично опекать взрослого ребенка. Помогают устроиться на работу, обеспечивают материально, покупают квартиры, машины и даже участвуют в выборе спутника жизни. Для многих такой вариант взаимодействия с детьми является нормой. С годами ситуация усугубляется, и родителям бывает невыносимо сложно избавиться от привычки многолетнего контроля, опеки и участия в жизни давно выросших детей.

Самыми распространенными причинами желания контролировать жизнь детей являются:

1) страх распада семьи. После взросления ребенка многие родители боятся, что их семьи прекратят существование, так как ребенок выступал в них связующим звеном;

2) потеря жизненного смысла. Для многих родителей дети являются единственным смыслом существования, и они продолжают активно

вторгаться в жизнь уже взрослых чад, не зная, как распорядиться собственной жизнью и свободным временем;

3) страх одиночества. Такому страху обычно подвержены матери-одиночки, которые тяжело переносят дистанцию с ребенком и стараются любыми средствами как можно дольше удерживать его возле себя.

Что могут сделать повзрослевшие дети?

В первую очередь необходимо принять как данность тот факт, что вы не должны ценой собственной жизни и комфорта решать родительские проблемы и быть ответственными за их счастье. Как любой взрослый человек вы несете ответственность за собственную жизнь перед самим собой.

Во-вторых, стоит понимать, чем дольше вы пребываете в зависимости от родителей, тем дольше родители будут небезосновательно полагать, что имеют право вмешиваться в вашу жизнь и контролировать ее. Как только вы станете максимально независимым во всех сферах жизни и продемонстрируете это родителям, им станет гораздо проще признать вас отдельной от них личностью.

В третьих, не забывайте о личных границах, которые мы выстраиваем на протяжении жизни. Обозначайте в отношениях с родителями границы того, что является приемлемым для вас, а что - нет.

Родителей тоже можно понять. Посвятив огромную часть жизни детям, они не хотят оставаться на обочине их жизней. Им хочется видеть детей счастливыми, и хочется знать, что дети по-прежнему их любят и ценят. Уважайте потребности друг друга, дарите внимание и тепло, но не забывайте выстраивать границы в общении.

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Фото: pskype.ru