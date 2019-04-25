Как распознать глупого человека?

Многие люди иногда задумываются над степенью своей глупости в какой-либо сфере. Нередко человек старается преодолеть эту глупость, пытается развиваться. Но глупость — понятие относительное.

В большинстве случаев человек просто не развит в определенной сфере, а эту неразвитость принимает за глупость. Но парадокс в том, что истинно глупый человек никогда этого не признает.

Глупцы считают себя умнее других во всех жизненных ситуациях и всегда пытаются это доказать. Для таких людей существует только их "правильное" мнение. Но почему глупец считает себя умнее других? Дело в том, что он зациклен только на своих мыслях и своем образе жизни. Он станет обесценивать те достоинства людей, которые в нем самом отсутствуют.

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Еще один признак дурака — жестокость. Как правило, она будет выражаться по отношению к животным. Для глупого человека ничего не стоит пнуть кошку или собаку, ведь он считает себя венцом эволюции. Животные для глупца считаются глупыми созданиями. "Я знаю математику, я умнее какой-то паршивой собаки!" — типичное мышление такого человека. Но он смотрит на собаку только с точки зрения своих способностей. Например, глупец не учтет, что собака обладает превосходным обонянием, до которого обычному человеку слишком далеко.

Глупый человек — жёсткий, невоспитанный, грубый и жестокий. Сдерживает и приводит в норму подобных людей только чувство страха. Но, как только страх отступает, тормоза отпускаются. Если глупец ничего не боится, ожидать от него можно чего угодно, ведь чувство меры и границы отсутствуют.

Очень часто из-за отсутствия граней и моральных норм глупцы становятся победителями и начинают позволять себе любые нормы поведения. Подобные люди могут переписывать историю, изменять законы государства и морали. Бесспорно, для подобного потребуется немалый интеллект. Ведь захват и удержание власти в чем-либо — задача сложная. Поэтому таких людей можно назвать самыми неглупыми среди глупых.

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Когда глупец достигает успеха, он начинает обожествлять себя еще в большей степени. Нарциссизм — еще один признак глупости. Глупец унижает других, нахваливая свои успехи. Он акцентирует внимание только на своих достижениях. Как правило, подобные люди издают много шума, демонстрируя превосходство. Нередко можно услышать громкий рев машины и громкую музыку из нее. Сразу становится очевидно — за рулем дурак. Он всеми силами пытается сконцентрировать внимание людей на себе и своей машине.

Глупые люди — завистливые люди. Они всегда найдут повод прицепиться к успешному человеку и попытаться его высмеять. Таким способом они хотят самоутвердиться, принижая достижения другого человека.

Подводя итоги, стоит сказать, что глупцов в современном мире великое множество. Самый действенный способ от них отстраниться — игнорирование.

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Фото: nlo-mir.ru