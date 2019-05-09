Советы о том, как относиться к жизни проще

Немногие люди могут похвастаться тем, что качество их жизни соответствует их ожиданиям. Обычно, даже если явных причин для беспокойства нет, человек продолжает чувствовать себя некомфортно, относясь даже к самым незначительным проблемам чересчур эмоционально. Это, безусловно, сильно мешает жить. Хотелось бы научиться относиться ко всему несколько проще и не губить понапрасну собственную нервную систему. В данной статье мы собрали несколько советов о том, как можно этого добиться.

Шаг первый.

Прежде всего внутренние метания и беспокойства зачастую связаны с тем, что человек не знает толком, чего он хочет от этой жизни. Ответить на этот вопрос сходу невозможно: множество книг посвящено данной теме, и если бы это было так просто, то все люди на Земле были бы счастливее, чем они есть. Тем не менее следует начать с малого и осознать, какие преимущества открываются перед вами, если вы приняли решение относиться к жизни проще. Подобная мотивация будет очень сильно помогать.

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Отвлекаясь на незаслуживающие того проблемы, людей или события, человек мгновенно теряет из виду самое важное, что существует для него. Умение не воспринимать все близко к сердцу автоматически отделит по-настоящему нужные вещи от первостепенных и не имеющих значения. Также оно поможет не терять присутствия духа в сложных ситуациях и находить в себе силы для решения проблем.

Шаг второй.

Следующим шагом является контроль над своими эмоциями и вниманием. Сделать это крайне непросто, но необходимо. Какой бы всепоглощающей не казалась проблема, но нужно заставлять себя упускать ее из фокуса и концентрироваться на других вещах.

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Шаг третий.

Еще один способ заставить себя сладить с проблемами в жизни — это сеанс самовнушения. Грубо говоря, при попытках непрошеных мыслей о неприятных вещах забраться в голову, нужно несколько раз повторять "Да пошло оно все…". Казалось бы, простая вещь, но действительно эффективная.

Шаг четвертый.

Еще одна вещь, которой обладают далеко не все, это умение находить в окружающих событиях что-то хорошее, несмотря на всю их мрачность. Излишняя серьезность может привести к загруженности, апатии и депрессии, поэтому иногда необходимо пускать в свою жизнь немного оптимизма и искать во всем только позитивные моменты. При том это не означает, что следует закрывать глаза на происходящее и выпадать из реальности. Нужно всего лишь даже в бочке дегтя пытаться найти ложку меда, а проблемы планомерно и постепенно разрешать.

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Шаг пятый.

Наконец, можно использовать так называемые аффирмации. Это позитивные утверждения, которые можно либо записать на диктофон и время от времени слушать их, либо написать на стикерах и расклеить по всему дому.

Фото привью: motivation-life.ru