Есть такие люди, с которыми никто не хочет дружить и общаться. При этом человек может быть и умным, и интересным, но его все равно сторонятся. Почему так происходит? Потому, говорят психологи, что он неправильно себя ведет.

Вот пять моделей поведения, которые отталкивают от вас окружающих.

1. Поведение жертвы обстоятельств. Люди-неудачники всегда стараются переложить все свои промахи на обстоятельства или же других людей. Не рекомендуется иметь никаких серьезных дел с тким человеком, поскольку на него нельзя ни в чем положиться. В случае неудачи виноватым все равно окажетесь вы. Люди не люят этот типаж из-за его раздражительности. Лучше имейте в друзьях людей, на которых можно всегда положиться, попросить их о помощи. Они умеют нести ответственность и славятся своей обязательностью.

2. Постоянный негатив. Человек ко всему относится скептически и с негативом. Как правило, он известный критикан, находящий во всем только недостатки. В этой категории часто присутствуют неудачники по жизни, которые сами не смогли ничего добиться. Они выискивают во всем только отрицательное, а потом раздувают это, приговаривая, что были правы и все знали заранее. Позитивные люди стараются с критиканами не контактировать.

3. Неумение контролировать свои эмоции. Проявляется обычно во время спора. Если их мнение не совпадает с другими, то не умеющий контролировать собственные эмоции может запросто оскорбить оппонента, спровоцировав настоящий конфликт. Особо буйные готовы доказывать свою правоту кулаками, вступив в драку. Смотря на все это, окружающие стараются свести к минимуму общение с невыдержанными особами, чтобы не стать участниками конфликтов с токсичными людьми, которые возникают из пустяка.

4. Наплевательство на моральные ценности. Моральные ценности у каждого человека свои, но есть общие, которых старается придерживаться любой здравомыслящий человек. Собственное поведение человека часто становится предметом обсуждения, а иногда, даже, разбора окружающими. Не соблюдающие моральные ценности люди позже становятся изгоями общества, у них остается небольшой круг общения, как правило, состоящий из таких же людей. Негативный статус закрепляется за токсичными людьми надолго, а избавиться от него не так то просто.

5. Неумение проигрывать. Много и таких людей, которые не могут проигрывать, даже, в честной борьбе. Они уверены в том, что их мнение самое правильное и единственное, которое отображает суть. Но, ведь любой человек, подчас самый умный, может ошибиться. Ничего страшного в ошибках нет, они, наоборот, позволяют понять собственные ошибочные суждения и стать лучше. С людьми, которые никогда не признают свои ошибки, и не любят проигрывать, многие стараются не вступать в споры. Нет в этом никакого смысла, ведь оппонента все равно не переубедить, даже, железными аргументами. Смысл дискуссии исчезает. Узнали себя в этом образе? Тогда научитесь признавать собственные ошибки, внимательно слушайте то, что говорят вам другие. Ведь есть среди вашего окружения люди, искренне желающие вам добра. Они то и помогут вам добиться в жизни многого.

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Фото: goldvoice.club