Формируем правильное отношение к деньгам

Большинство людей измеряют уровень благополучия в деньгах. Это неудивительно, потому что деньги могут стать существенным подспорьем на пути к признанию, повышению статуса, обретения свободы и независимости. Существует связь между сознанием и финансовым благополучием. Повысить качество жизни, в том числе и в финансовой сфере, вполне реально, если кропотливо работать над повышением уровня собственной осознанности.

В первую очередь из сознания необходимо убрать негативные установки, такие как привычка откладывать "на черный день" или убеждения, что деньги могут прийти, только если вкалывать круглыми сутками, или установка, часто получаемая от старшего поколения, что честным путем невозможно заработать. Нужно преодолевать барьеры, корректировать образ мыслей и образ жизни и выстраивать собственную систему убеждений. Иными словами — формировать собственную реальность.

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На практике часто встречаются люди, считающие, что невозможно повысить доход, так как они не заслуживают большего. Как правило, это люди с повышенным уровнем тревожности. Они не уходят с нелюбимой работы, потому что боятся потерять иллюзорную стабильность и то, что уже имеют, даже если на самом деле способны иметь гораздо больше. Они всегда найдут кучу отговорок и оправданий в виде того, что сейчас неподходящее время для перемен, экономический кризис, множество конкурентов и т. д.

Прорабатывая осознанное отношение к деньгам, можно добиться внушительных и неожиданных результатов, объединив мысли с чувствами и активными действиями. Любители откладывать деньги на потом начинают тратить больше и таким образом гармонизируют отношения с деньгами и начинают больше зарабатывать. А транжиры решают ежемесячно откладывать процент от доходов на депозит и таким образом избавляются от неуверенности в завтрашнем дне. Открывается механизм принятия решений, связанных с деньгами, и понимание, в каком направлении стоит двигаться и действовать, чтобы преумножить благосостояние.

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Как только любой человек осознает, что в мире много денег и не стоит тратить силы и нервы на сравнение себя с другими, на зависть к тем, чьи доходы выше, а нужно просто найти любимое дело и вкладывать силы, время и энергию в него, так к нему приходят дополнительные возможности. Основным инструментом работы над собой является состояние. Существуют специальные техники, с помощью которых можно понять денежные страхи, узнать, что перекрывает денежный поток и как с этим успешно справиться. Практикующие психологи сходятся во мнении, что при принятии решений бессознательные процессы руководят нами на 80%. Инвестируя в собственное развитие, мы непременно придем к тому, чтобы жить полной жизнью в удовольствие, а не превращать жизнь в борьбу.

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