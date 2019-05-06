Гороскоп удачи на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для каждого знака Зодиака

Удача любит смелых, как известно. Что подарит она зодиакальным знакам на этой неделе, расскажет традиционный гороскоп удачи.

Овен. Если представители этого знака будут плодотворно трудиться, то они могут рассчитывать на благосклонность Фортуны 8 и 11 мая.

Телец. Рожденные под этим зодиакальным знаком должны завершить свои незаконченные дела, чтобы к середине мая начать новый глобальный проект. Наиболее подходящие дни для успешной реализации всего незавершенного — 6, и 12 мая.

Близнецы. Людям, родившимся под созвездием Близнецов, следует обратить внимание на отношение к ним окружающих, ибо от последних будет многое зависеть в эизни данного знака. Лучшими днями этой недели станут 9 и 11 число.

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Рак. Представителям этого знака повезет в делах сердечных. А также поисках новой работы. Оба варианта гарантируют стопроцентное попадание 7 и 10 мая. Все собеседования и свидания планируйте именно на эти дни.

Лев. "Царям зверей" нужно полагаться в эти семь дней только на себя. Помощи от ближайшего окружения ждать не приходится, поскольку все отдыхают от рудовых будней.

Дева. Удачная неделя во всех сферах поднимет настроение Девам, которых Фортуна не обойдет стороной 7, 10 и 12 числа этого месяца.

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Весы. Этот знак может рассчитывать на помощь высших сил 6, 8, 9, 11 мая. Удачная неделя для этого знака обусловлена благоприятным расположением планет.

Скорпион. Праздничная неделя будет насыщенной и интересной для Скорпионов, которые смогут взять от жизни все, что сами пожелают. Желания окажутся осуществимыми 6, 11, и 12 мая. В эти дни им будет везти.

Стрелец. Удача не пройдет мимо Стрельцов в период с 6 по 9 мая, когда все тайные желания могут стать вполне осуществимыми. Так что не стесняйтесь их загадывать. Период везения составит всего четыре дня, успеть надо многое.

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Козерог. Рожденным под этим зодиакальным знаком не повезет ни в один день этой недели. Трудно ответить на вопрос, почему так произойдет. Ответ Козероги должны искать сами в себе.

Водолей. Первая половина недели окажется удачной для этого знака Зодиака. А вот на выходных удача отвернется от Водолеев, заставив их искать самостоятельно выход из разных ситуаций.

Рыбы. Ничего хорошего рыбам от предстоящей недели ждать не стоит. Фортуна ходит где-то стороной, а эмоциональное состояние не позволяет справиться с навалившимися проблемами. Нужно просто перетерпеть и дождаться лучших времен.

Фото привью: slovofraza.com