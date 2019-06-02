Желание нравиться окружающим людям - это нормально.

Одним важно, чтобы все их любили, другие стремятся заполучить какую-либо выгоду из хороших связей, третьи хотят иметь много друзей и весело проводить с ними время. Вне зависимости от причин, порой случается, что, как не старайся наладить отношения, люди отдаляются и не собираются идти на контакт. Причиной тому могут послужить неприятные привычки в манерах общения их владельца.

1. Постоянное упоминание именитых или выгодных связей

Хвастовство само по себе не красит людей, хвальба же собственными связями выглядит ещё более жалко - ведь в этом случае человек хвалится даже не собой, а знакомствами, которые на самом деле могут оказаться поверхностными. Упоминание подобных контактов воодушевит на дальнейшую дружбу разве что тех личностей, которые захотят ими воспользоваться.

2. Неуравновешенность

Повышенная эмоциональность, особенно при проявлении отрицательных чувств, отпугнёт большинство людей. Также им вряд ли понравится нестабильность с резкими переходами настроения. В любой ситуации надо держать себя в руках и сохранять хотя бы внешний контроль над эмоциями.

3. Хвастливая самоирония

Самоирония - замечательная вещь, но в меру. Но когда человек начинает иронизировать над собой, движимый чувством лишний раз себя похвалить и обратить на себя внимание, то смотрится это, как минимум, неловко для окружающих, которые не всегда представляют, как им отреагировать. В итоге разговор завершается или переходит на другую тему.

4. Погружение в смартфон

Смартфоны прочно вошли в жизнь, но всё же постоянное обращение внимания на него, а не на собеседника, произведёт негативное впечатление на любого.

5. Необщительность

Весьма сложно наладить контакт с человеком, если он никоим образом не показывает, что желает этого. Да, некоторые не очень хорошо умеют общаться и

стеснительны. Но разницу между человеком, который не заинтересован в общении и который пусть неумело, но пытается поговорить, отчётливо видно со стороны.

6. Незаинтересованность в собеседнике

Говорить исключительно о себе - вещь, без сомнений, приятная, но на многих производит не самое положительное впечатление. Не стоит ограничивать других людей в возможности высказаться. Даже если получится так, что собеседник не горит желанием делиться информацией, то, рассказывая истории из собственной жизни, его всё равно можно втягивать в диалог - спрашивая его мнение о ситуации или варианты его действий.

7. Любовь к сплетням

На самом деле, сколько не упоминай, что сплетни не красят, изжить их полностью никогда не удастся. Потому не стоит уж слишком ими увлекаться и следить за тем, что и в чьём присутствии произносится.

8. Постное выражение лица

Лицо, не выражающее абсолютно никаких эмоций, озадачит собеседника и заставит его думать, что вам скучно и на разговор вы не расположены. Даже если это действительно так - дежурная улыбка поможет выразить дружелюбие и сохранить хорошие отношения.

9. Чрезмерная откровенность

Выкладывать все подробности о себе, даже самые интимные, в первые минуты знакомства - не самых хороший тон. Есть некоторая вероятность, что встретится такой же откровенный человек, но лучше не рисковать. А многие даже после длительного знакомства не желают говорить на некоторые личные темы.

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Фото: masculino.ru