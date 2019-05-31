6 способов тренировки памяти

Не всегда мы можем похвастаться знанием всех важных дат по истории. Порой мы забываем о дне рождения собственных близких. Каждому бы хотелось иметь отличную цепкую память, поэтому, чтобы она не подводила, необходимо ее развивать. Сегодня в статье мы расскажем о некоторых способах тренировки памяти.

Заботьтесь о правильном питании

Начать улучшать свою память стоит с изменения своего питания. Пересмотрите свой рацион, уберите из него фастфуд и добавьте больше фруктов (цитрусовых, киви, бананов), злаки и орехи, не забудьте про оливковое растительное масло. Не забывайте о красном мясе, жирной рыбе и молочных продуктах. Состояние вашей памяти зависит от необходимого суточного поступления таких витаминов, как А, B, E, C, а также кальция и железа. Следите, чтобы они всегда присутствовали в ваших блюдах.

Занимайтесь спортом

Вторая важная составляющая на пути к хорошей памяти - спорт. Регулярные занятия любым активным видом спорта улучшат вашу способность к запоминанию и усваиванию информации, а также стимулируют кровообращение и предотвратят риск развития проблем с сердцем, сосудами и головным мозгом. Как бонус вы станете стройнее и энергичнее, что благоприятно скажется на вашей работоспособности и любознательности.

Занимайте свой мозг

Человеческий мозг начинает работать с момента формирования и до конца нашей жизни. Однако лишняя нагрузка для него не станет лишней, особенно, если вы хотите развить свою память. Решение кроссвордов, разгадывание ребусов, игра в шахматы и иные игры, требующие серьезного задействования интеллектуальных способностей, способствуют концентрации внимания. В связи с этим вам легче запоминать информацию, вы быстрее принимаете решения и приобретаете аналитические навыки.

Меньше записывайте и больше запоминайте

Обычно мы стараемся все записать на бумаге или в телефон, чтобы не забыть. Это действенный способ выполнить все планы, но значительно разгружает мозг, которому необходима регулярная подпитка, чтобы находиться в тонусе. Поэтому перейдите с записей в тетради на задействование собственной памяти. Ходите в магазин без списка продуктов (держите все в голове), назначайте встречи с друзьями и старайтесь никогда о них не забывать, покупайте подарки родственникам исходя из собственных соображений и руководствуюсь своей памятью. Поначалу будет сложно, но будьте терпеливы и старательны, и результат не заставит себя ждать.

Прокручивайте события в памяти

Вечером перед сном полезно прокрутить весь прошедший день в уме, вспомнить самые важные события, смешные моменты, важную информацию, которую вам сообщили. Можно делать это в обратном порядке. То же самое проделывайте и в течение дня, например, при знакомстве с кем-то, чтобы запомнить имя собеседника.

Делайте подсчеты в уме

Боясь совершить ошибку в подсчетах, мы часто прибегаем к помощи калькуляторов, тем самым лишая себя возможности развивать свой мозг и память. Время от времени производите подсчеты в голове и проверяйте себя, если сомневаетесь. Это не стоит делать при работе с большими суммами в квартальном отчете, но при походе в магазин - вполне.

Фото: spbsht.ru