Почему мужчина прячет избранницу ото всех

Обычно своими чувствами каждому хочется поделиться со всем миром, познакомить близких с любимым человеком. И настораживает ситуация, когда мужчина не спешит представить избранницу своему окружению. Что значит такое поведение?

Банальный стэшинг

Первая встреча с родителями избранника - очень волнительное событие, которое навсегда остается в памяти. Но порой это знакомство с друзьями партнера так и остается только в планах. Бывает так, что пара живет под одной крышей, сыграла свадьбу, взяла кредит в банке, а женщину муж так и не представил своим близким.

Определенный тип личностей вообще не жаждет состоять в близких отношениях с родственниками. И некоторые бывают очень рады, если им достался спутник жизни, не обремененный многочисленной и бесцеремонной родней.

Но большинство людей привыкли окружать себя себе подобными - приятелями, родственниками, коллегами. Со временем в этот круг должен вписаться и любимый. Если этого не произошло, ситуации дали определение «стэшинг» (от англ. stashing - прятать). Привычка скрывать своего избранника присуща представителям женского и мужского пола.

Он интроверт

Свою личную жизнь скрывают не всегда с недобрыми намерениями. К примеру, интроверты чувствуют себя уютно, когда их интимная жизнь не привлекает всеобщее внимание. Им вполне достаточно общества своего партнера и представлять его бывает просто некому.

Но порой изоляция спутницы жизни связана с особыми причинами.

Стесняются избранницы

Бывает так, что своего партнера считают не слишком образованным, веселым, красивым и прочее. В таких случаях опасаются, что близкое окружение не одобрит выбор или того хуже - будет смеяться по этому поводу. За этим стоит неуверенность человека в себе и своих чувствах, зависимость от чужого мнения. Получается, что оценка друзей и родственников важнее любимого.

Стремятся сохранить статус «свободного» человека

Кто-то старается всем показать, что не связан отношениями. Если встретит на пути кого-то получше, хочет на этот случай казаться свободным человеком. За таким поведением зачастую стоит желание найти свой идеал, а это недостижимая цель.

Уже находятся в отношениях

Мужчины, которые живут на два дома и при этом ни одна из женщин не подозревает о существовании второй, уже не являются уникальным явлением. Чтобы сохранить секретность, такие партнеры не знакомят спутниц жизни со своим окружением.

Не готов, потому что рано

На начальном этапе знакомства человек еще не определился, не знает, как будут развиваться отношения, поэтому не стремится знакомить партнершу с близкими. Вполне возможно, что он даже не знает, как ее представить родственникам.

Не заинтересован в отношениях

Но бывают ситуации, когда люди довольно долго встречаются или живут вместе. За этот период времени вполне можно определиться, но встреча с близкими избранника так и не случилась. Это означает, что он не

воспринимает партнершу всерьез. Когда произойдет разрыв, придется объяснять близким: что и почему. Поэтому удобнее жить без лишних осложнений. Тем более, что всегда есть шанс развеять опасения партнерши, объясняя ей, что ничего странного не происходит.

Как относиться к «стэшингу»

Возможно, кому-то импонирует изолированность от близких людей партнера. Если кому-то неуютно чувствовать себя «невидимкой» и наблюдать, как все попытки изменить ситуацию игнорируются, стоит задуматься - нужны ли такие отношения, в которых партнер не заботится о счастье и благополучии близкого человека.

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Фото: lifegid.com