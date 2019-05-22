Человек часто сталкивается с ситуациями, когда руки опускаются и кажется, что жизнь замирает. Ему становится сложно заниматься даже любимыми и привычными делами, быстро начинается выгорание и приходит плохое настроение.

Избавляться от подобного состояния и выходить из него можно с помощью множества различных способов. Они действенные, но часто оказывают лишь временный эффект. А человек продолжает находиться в уже привычном состоянии апатии.

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Как собраться и перестать отвлекаться

По всему миру проводятся различные тренинги, направленные на повышение продуктивности, увеличение тяги к жизни, выполнению важных задач. Одним из важных принципов является правильный настрой. Психологи и коучи советуют для этого использовать аффирмации, но могут помочь самые обычные фразы. Если, конечно, не произносить их бездумно, а осознать, прочувствовать значение каждой.

Надо сделать это сейчас

Прокрастинация, не дающая двигаться вперед, похожа на большое болото. В нем тепло, уютно и ничего не надо делать. Если оставить ситуацию без внимания, она перерастет в деструктивную нерешительность. Человек начинет находить множество оправданийсвоему безделью. К чему такое поведение может привести, догадаться несложно.

Выход один: выходить из уютного болотца и начинать действовать. Сейчас. И точка.

Это получено заслуженно

Переоценка собственных возможностей зачастую приводит к краху надежд. Неумение себя оценить может быть родом из раннего детства или приобрестись со временем. Неважно. Важно научиться уходить с привычной дороги и стараться расширять зону комфорта. Даже самые большие мечты могут воплощаться в реальность, если ставить правильные ориентиры. И дать себе право на ошибку.

Знаю, что могу

Людей останавливает страх - он может управлять, мешать в продвижении или останавливать перед принятием важных решений. Чтобы избавиться о страхов, недостаточно просто верить в их ненужность или неважность. Страхи могут толкать вперед,движимый ими человек начинает преодолевать себя и подниматься все выше. Нужно просто верить в свои возможности.

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Фото: zhenskayadolya.ru