Даже самые честные люди иногда лгут, могут недоговаривать или скрывать важную и правдивую информацию. Статистика показывает, что человек в среднем три раза сталкивается с ложью от собеседника, если беседа длится около десяти минут.

Ложь помогает украсить картину, сгладить острые моменты и превратить их в более приятные для слуха собеседника. Осознанное вранье становится частью жизни довольно рано - в три-четыре года. Дети начинают обманывать и обычно не боятся разоблачения.

Что толкает их нам совершение подобного поступка? Может ли ложь ребенка быть оправданной?

В конце прошлого века был проведен эксперимент, где специалисты из центра детского развития решили посмотреть за поведением детей в конкретной ситуации. В комнату помещали ребенка и игрушку, малышу не разрешали на нее смотреть. Исследователи уходили из комнаты, но в ней оставалась камера. Большинство трехлетних детей сразу начинали смотреть на игрушку, но после выхода из комнаты говорили, что они этого не делали. С детьми постарше эффект был еще более удивительным: каждый из группы пятилетних детей смотрел на игрушку и после врал исследователям.

Частыми причинами детского вранья являются страх или стыд. Малыши любят хвастаться, но не надеются получать из сказанных лживых фраз реальную выгоду. Взрослые слишком часто приходят в раздражение, когда слышат детскую ложь и даже не задумываются о причине. Многие не понимают, как стоит на нее реагировать.

Классический вариант, являющийся больше стереотипной моделью поведения, чем стандартной - поругать ребенка. Психологи же уверяют родителей, что наказание не является лучшим вариантом для решения сложившейся ситуации. Важно - найти причину и стараться начинать с нее.

Статистика показывает, что более семидесяти процентов опрошенных детей говорили, что прибегали к вранью потому, что боялись сурового наказания или злости взрослых.

Нет причины удивляться, ведь часто сами взрослые завышают планку или могут выбирать слишком строгие методы воспитания. Хороший пример - оценки в школе. Задача родителей - научить правильно реагировать на них, а не загонять ребенка в какие-либо рамки, не развивать у него зависимость от оценки. Ребенок не должен бояться совершить ошибку. Нужно научить его уходить от страха быть наказанным за оценки или другие проступки.

Ложь ради хвастовства так же часто встречается среди детей. Детское воображение сильно развито помогает ребенку в нелегком деле - понравиться друзьям, найти новых знакомых. Дети полагают, что за хорошие оценки или множество заслуг их будут любить или станут лучше относить к ним. Данный вид лжи может говорить о том, что ребенок не доволен окружающей его обстановкой. Он старается закрыться или наоборот - найти больше новых друзей, чтобы уйти от собственного "я".

Анна Стрельцова

Фото: www.o-krohe.ru