К людям, бурно проявляющим свои эмоции, относятся с опаской. Их считают истеричными и стараются держаться на безопасном расстоянии. Но психологи убеждены, что чрезмерное проявление своих эмоций совершенно нормально и называют ряд преимуществ таких людей.

Они не опасные, а уязвимые

Людей, которые придерживаются мнения, что весь мир - театр, а они являются исполнителями главной роли в спектакле жизни, не любят. И в самом деле сложно представить, что за внешней оболочкой скандальной личности, склочной покупательницы в магазине, хамовитом пассажире, скрывается нежная и беззащитная душа.

Когда человек активно жестикулирует, орет, рыдает, демонстративно звонит в «скорую», это выглядит отталкивающе и вызывает испуг у окружающих. Но все эти бурные проявления носят контрфобический характер и связаны с намерением буяна защититься от страха, что его не станут любить.

Психолог Надежда Кузьмина поясняет, что как бы эффектно, уверенно в себе не выглядел человек, в действительности он ощущает себя маленьким ребенком, который панически боится лишиться внимания людей, не чувствует себя любимым. А когда детей игнорируют, они стараются привлечь к себе внимание слезами и криками.

Поскольку «актерами драмы» являются люди личностно незрелые, инфантильные, потому и реакции у них на все детские - неустойчивые, экспрессивные. Опасаться их ни к чему, пошумят и успокоятся, получив достаточную дозу внимания от людей.

Они умеют сопереживать и крепко дружить

Слишком эмоциональные люди зачастую выглядят очень привлекательно и мило, и вызывают интерес к своей персоне. Стоит отметить, что их импульсивность проявляется не только в бесполезных скандалах. Они способны на самоотверженные поступки и могут с высокой температурой, собрав последние силы, спешить на выручку супругу или приятельнице.

Из них получаются надежные, понимающие друзья, потому что таким людям свойственна глубокая эмоциональная привязанность. Они способны на тонкие и яркие чувства и хорошо умеют их проявлять. К тому же, они не виноваты, что кто-то не способен выдерживать их эмоции.

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Они сознательно никем не манипулируют

Дело в том, что из-за хорошо развитой эмоциональности такие люди менее рациональны. Для них характерна образная манера разговора, без употребления глаголов, с большим количеством бессвязных прилагательных. Эмоциональных людей бывает сложно понять, им самим тяжело анализировать свою речь и связно излагать мысли.

Скандальным, демонстративным поведением они неосознанно стремятся привлечь внимание окружающих. Аналогично станет вести себя ребёнок, который потерялся в городе - вокруг полная неясность и чужие взрослые, поэтому он только кричит от страха.

Они не хотят переживать негативные эмоции

Нередко «актерам драмы» приписывают театральность, поверхностность поведения. Считают, что они все преувеличивают, а на самом деле ситуация выеденного яйца не стоит. Переживания эмоциональных людей ни в коем случае не относятся к поверхностным, напротив, они все очень тонко чувствуют. Но чтобы не страдать, избегают депрессивных ощущений: печали, тревоги, горя.

Поэтому зачастую «на публике» они драматизируют, чтобы защититься, потому что для них лучше быстро, как аффект, пережить негативную эмоцию, но глубоко и надолго не пустить в сердце. По этой причине они почти всегда настроены позитивно и оптимистично.

Они дарят силы и эмоции

Такие люди часто становятся преподавателями, актерами, политиками, потому что эти профессии дают возможность находиться в центре внимания. А им как воздух необходимо всеобщее признание, востребованность создает ощущение нужности, уважения и любви. Энергетика у эмоциональных людей зашкаливает и они охотно ею делятся с окружающими, вдохновляют и направляют их. Если перестать бояться «актеров драмы», то можно увидеть, что за парадной вывеской скрываются обычные люди и с пользой проводить время в их обществе.

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Эмоции даются человеку от рождения

Фото: obozrevatel.com