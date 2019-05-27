Друг познается в беде. Нередко мы оказываемся в ситуации, когда необходимо оказать помощь нашим близким и друзьям, но не всегда нам это удается. Как правильно помогать в трудную минуту, узнайте из этой статьи.

Терпение

Ключевой элемент в этом нелегком деле - терпение. Обычно человеку, который попал в сложную жизненную ситуацию, необходимо выговориться. Бывает, что этот процесс идет трудно, поэтому стоит набраться терпения и ждать, когда ваш собеседник выскажет все, что думает и чувствует. Не перебивайте его и не пытайтесь говорить за него, а просто будьте рядом и внимательно слушайте.

Советы

Когда ваш друг закончит излияние своей души и немного успокоится, наступает время ваших действий. Хоть часто людям не требуется конкретный совет по проблеме, а просто возможность высказаться, совет все же не помешает, особенно если ваш товарищ или близкий человек в замешательстве. Оцените ситуацию и попробуйте дать объективную оценку происходящего. Благодаря этому и вы, и ваш друг сможете увидеть полностью, как обстоят дела. Ваша задача натолкнуть обратившегося к вам за поддержкой человека на какие-то действия или мысли. Сейчас, когда он находится под давлением негативных эмоций, только вы можете помочь ему сориентироваться и пойти верным путем, поэтому не давайте советов, в которых не уверены.

Отвлечение

Если ситуация безнадежная, и исправить уже вряд ли что можно, необходимо отвлечь человека от грустных мыслей. В такой момент важно услышать, что все будет хорошо и в этой жизни много прекрасных вещей, ради которых стоит двигаться вперед. Позвольте другу расслабиться в вашем обществе. Подойдет прогулка в парке, веселое мероприятие, новое увлечение - все, что не входит в привычный распорядок дня вашего собеседника.

Позитивный настрой

Все мы имеем слабости и иногда сдаем позиции. Мы можем провалить какой-то проект, столкнуться с неприятными людьми, или нас может настигнуть депрессия. Хочется найти человека и пожаловаться, но в любой из этих ситуаций нытье не является выходом. Это может быть способом выплеска эмоций, но никак не решения проблем. Поэтому во что бы то ни стало не возвращайтесь к негативу, активизируйте жизненную позицию своего собеседника.

Изменение

Пережив тяжелые времена, мы меняемся, или же они настигают нас снова. Это как невыученный урок, который вечно будет преследовать нас, если мы его не запомним. После любого срыва следует изменение, это вы и должны донести до своего друга. Изменение - первый шаг на пути к новой жизни, если не выходит сразу меняться внутренне, попробуйте внешне. Сходите с вашим другом в салон, смените имидж, прическу, приобретите новые хобби. Так вы не только поможете близкому человеку справиться со сложной ситуацией, но и укрепите вашу дружбу.

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Фото: dvc-scv.com

