Как обрести женственность

Многие девушки сетуют на отсутствие женственности, мечтая каждый день ее обрести. И в этом нет ничего невозможного: стоит захотеть, приложить усилия, поработать над собой. Встает главный вопрос, как?

Чтобы получить ответ, необходимо отправиться в детство. Наверняка вы помните, как играли с подружками в дочки-матери, повторяя действия мам, копировали повадки учителей, соседок, воспитателей? Сейчас необходимо сделать то же самое, представьте, что вы играете, и начинайте копировать поведение женственной девушки.

Вы спросите, как это - играть? Ответ подскажут дети. Наблюдайте за ними. Учитесь у них.

Взрослому необходимо подойти к игре по-взрослому.

1. Чтобы результат порадовал, нужно составить список особенностей женственной девушки. Составьте приблизительный список вопросов, добавляя свои пункты. Какие слова в лексиконе у девушки? Громко говорит, тихо? Как ведёт себя, когда смеется, улыбается? Сутулится, когда сидит? Какая она мама, хозяйка, коллега, жена? Как одевается? Как встает, садится? Какая походка у женственной девушки?

Написав вопросы, подумайте о желаемом образе, приступайте к игре. Каждый день копируйте образ, добавляя новые изменения. Отработайте смех, улыбку, жесты, возможно, будет сложно, но с каждым днем вы будете становиться лучше, образ, который вы копируете, будем ближе. Одни качества закрепятся быстрее, чем другие, не стоит переживать.

2. Советуем ежедневно хвалить себя. Не стоит ругать себя, если отступили от желаемого образа, помните, что вы играете. Достигайтесь к цели играючи, весело, непринужденно. Девушки, полюбите себя, привносите в жизнь чудеса, начните себя уважать. Придите к душевному равновесию, самопознанию, благодаря которым сможете достичь перемен в любой области.

Психология-это радость, веселье, чем больше позитива, тем быстрее вы достигните желаемого.

Девушки, данный способ позволяет достичь любого желаемого образа, он универсален, эффективен, подходит для женщин, мужчин.

Играйте, становитесь лучше, путь преображения непрост, но при желании можно добиться небывалых высот.

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Фото: women-journal.com